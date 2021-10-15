https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-turakurgane-rukovodstvo-asfaltobetonnogo-zavoda-ukralo-pochti-100-tysyach-kubometrov-gaza-20918703.html

В Туракургане руководство асфальтобетонного завода украло почти 100 тысяч кубометров газа

В Туракургане руководство асфальтобетонного завода украло почти 100 тысяч кубометров газа

По информации Минэнерго, столько газообразного топлива ежедневно потребляют около 10 тысяч домохозяйств. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T10:57+0500

2021-10-15T10:57+0500

2021-10-15T10:57+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

газ

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Почти 100 тысяч кубометров газа украл асфальтобетонный завод в Туракургане, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.В ходе проверки сотрудники Минэнерго установили, что предприятие ООО "Туракургон асфальт саноат" не заключало договор на поставку природного газа с газоснабжающей компанией "Худудгаз Наманган" и не была включена в программу FOSSA.Отмечается, что завод незаконно использовал 97 412 кубометров природного газа. Такие противоправные действия повлекли за собой серьезные убытки. Ущерб газоснабжающей компании составил 97 млн 412 тысяч сумов.По информации министерства, столько природного газа ежедневно потребляют около 10 тысяч домохозяйств.В настоящее время собранные документы переданы в прокуратуру Наманганской области.

https://uz.sputniknews.ru/20190822/V-Uzbekistane-ukrali-prirodnyy-gaz-na-40-mlrd-sumov---Minenergo-12285122.html

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министерство энергетики узбекистана, газ