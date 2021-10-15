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В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
По информации Минздрава, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Современное оборудование рассчитано на работу трех... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T19:07+0500
2021-10-15T20:37+0500
общество
узбекистан
лаборатория
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первая мобильная ПЦР-лаборатория доставлена в Узбекистан из Германии. Она позволит проводить до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день, сообщает пресс-служба Минздрава.Согласно информации министерства, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Установленное в ней современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.Отмечается, что мобильная ПЦР-лаборатория будет запущена в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители смогут бесплатно пройти диагностику на коронавирусную инфекцию.По словам руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева, новая передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выезжать в любую точку страны и проводить там анализ на коронавирус.
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узбекистан, лаборатория, коронавирус covid-19

В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID

19:07 15.10.2021 (обновлено: 20:37 15.10.2021)
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© Министерство здравоохранения УзбекистанаПервая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане
Первая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
По информации Минздрава, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первая мобильная ПЦР-лаборатория доставлена в Узбекистан из Германии. Она позволит проводить до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день, сообщает пресс-служба Минздрава.
© Министерство здравоохранения УзбекистанаПервая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане
Первая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Первая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Согласно информации министерства, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Установленное в ней современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.
Отмечается, что мобильная ПЦР-лаборатория будет запущена в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители смогут бесплатно пройти диагностику на коронавирусную инфекцию.
© Министерство здравоохранения УзбекистанаПервая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане
Первая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Первая мобильная ПЦР-лаборатория в Узбекистане
© Министерство здравоохранения Узбекистана
По словам руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева, новая передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выезжать в любую точку страны и проводить там анализ на коронавирус.
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