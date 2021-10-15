https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistan-dostavlena-pervaya-mobilnaya-ptsr-laboratoriya-20928117.html
В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
По информации Минздрава, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Современное оборудование рассчитано на работу трех... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T19:07+0500
2021-10-15T19:07+0500
2021-10-15T20:37+0500
общество
узбекистан
лаборатория
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первая мобильная ПЦР-лаборатория доставлена в Узбекистан из Германии. Она позволит проводить до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день, сообщает пресс-служба Минздрава.Согласно информации министерства, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Установленное в ней современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.Отмечается, что мобильная ПЦР-лаборатория будет запущена в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители смогут бесплатно пройти диагностику на коронавирусную инфекцию.По словам руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева, новая передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выезжать в любую точку страны и проводить там анализ на коронавирус.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, лаборатория, коронавирус covid-19
В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
19:07 15.10.2021 (обновлено: 20:37 15.10.2021)
По информации Минздрава, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Первая мобильная ПЦР-лаборатория доставлена в Узбекистан из Германии. Она позволит проводить до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день, сообщает
пресс-служба Минздрава.
Согласно информации министерства, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Установленное в ней современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.
Отмечается, что мобильная ПЦР-лаборатория будет запущена в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители смогут бесплатно пройти диагностику на коронавирусную инфекцию.
По словам руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева, новая передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выезжать в любую точку страны и проводить там анализ на коронавирус.