https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistan-dostavlena-pervaya-mobilnaya-ptsr-laboratoriya-20928117.html

В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID

В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID

По информации Минздрава, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Современное оборудование рассчитано на работу трех... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T19:07+0500

2021-10-15T19:07+0500

2021-10-15T20:37+0500

общество

узбекистан

лаборатория

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Первая мобильная ПЦР-лаборатория доставлена в Узбекистан из Германии. Она позволит проводить до 1,5 тысячи тестов на коронавирус в день, сообщает пресс-служба Минздрава.Согласно информации министерства, при отсутствии электричества лаборатория может функционировать до шести часов. Установленное в ней современное оборудование рассчитано на работу трех медицинских сотрудников и водителя.Отмечается, что мобильная ПЦР-лаборатория будет запущена в отдаленных и густонаселенных районах Самаркандской области, где жители смогут бесплатно пройти диагностику на коронавирусную инфекцию.По словам руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходира Юсупалиева, новая передвижная мобильная ПЦР-лаборатория позволит выезжать в любую точку страны и проводить там анализ на коронавирус.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, лаборатория, коронавирус covid-19