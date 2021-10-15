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В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021
В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021
Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовал спортивный забег Save Aral - 2021, направленный на поддержку идей по смягчению последствий высыхания Аральского моря и популяризации здорового образа жизни среди населения республики. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Федерации легкой атлетики.Отмечается, что уже прошли три этапа соревнований, стартовавшие в Заамине, Нурафшане, Ангрене и Зарафшане. Длительность дистанции в каждом городе составила 3 км.Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага Республики Узбекистан.Марафон Save Aral - 2021 является продолжением ранее успешно проведенных спортивных состязаний Aral Marathon, организованных в рамках международной конференции высокого уровня "Приаралье – зона экологических инноваций и технологий", состоявшейся в 2019 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
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узбекистан, забег

В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021

12:18 15.10.2021 (обновлено: 12:20 15.10.2021)
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© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан Международный забег Save Aral - 2021
Международный забег Save Aral - 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан
Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовал спортивный забег Save Aral - 2021, направленный на поддержку идей по смягчению последствий высыхания Аральского моря и популяризации здорового образа жизни среди населения республики. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Федерации легкой атлетики.
© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан Международный забег Save Aral - 2021
Международный забег Save Aral - 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Международный забег Save Aral - 2021
© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан
Отмечается, что уже прошли три этапа соревнований, стартовавшие в Заамине, Нурафшане, Ангрене и Зарафшане. Длительность дистанции в каждом городе составила 3 км.
Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага Республики Узбекистан.
© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан Международный забег Save Aral - 2021
Международный забег Save Aral - 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Международный забег Save Aral - 2021
© Федерация легкой атлетики Республики Узбекистан
Марафон Save Aral - 2021 является продолжением ранее успешно проведенных спортивных состязаний Aral Marathon, организованных в рамках международной конференции высокого уровня "Приаралье – зона экологических инноваций и технологий", состоявшейся в 2019 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
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