https://uz.sputniknews.ru/20211015/v-uzbekistane-proxodit-mejdunarodnyy-marafon-save-aral---2021-20920437.html

В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021

В Узбекистане проходит международный марафон Save Aral - 2021

Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

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забег

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовал спортивный забег Save Aral - 2021, направленный на поддержку идей по смягчению последствий высыхания Аральского моря и популяризации здорового образа жизни среди населения республики. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Федерации легкой атлетики.Отмечается, что уже прошли три этапа соревнований, стартовавшие в Заамине, Нурафшане, Ангрене и Зарафшане. Длительность дистанции в каждом городе составила 3 км.Завершение забега Save Aral - 2021 планируется провести в ноябре в Ташкенте. Финальное мероприятие будет приурочено ко Дню принятия Государственного флага Республики Узбекистан.Марафон Save Aral - 2021 является продолжением ранее успешно проведенных спортивных состязаний Aral Marathon, организованных в рамках международной конференции высокого уровня "Приаралье – зона экологических инноваций и технологий", состоявшейся в 2019 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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