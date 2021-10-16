На пьедестале красоты: самые высокие женщины мира — фото

Самая высокая женщина в мире — 24-летняя Румейса Гельги, ее рост составляет 215,16 см. Она живет в Турции. На фото девушка — вместе со своей мамой Сафие Гельги на фоне их дома. 14 октября 2021 года.
Самая высокая женщина в мире — 24-летняя Румейса Гельги, ее рост составляет 215,16 см. Она живет в Турции. На фото девушка — вместе со своей мамой Сафие Гельги на фоне их дома. 14 октября 2021 года.
Волейболистка "Динамо-Казань" Екатерина Гамова. Ее рост — 202 см
Волейболистка "Динамо-Казань" Екатерина Гамова. Ее рост — 202 см
Самая высокая девушка Бразилии — 17-летняя Элисани-да-Крус Сильва, ростом 206 см.
На фото девушка с матерью Аной Марией Рамос и сестрой Мейре.
Самая высокая девушка Бразилии — 17-летняя Элисани-да-Крус Сильва, ростом 206 см.
На фото девушка с матерью Аной Марией Рамос и сестрой Мейре.
Рост американской баскетболистки Бритни Грайнер - 206 см.
В 2014 году в составе сборной США девушка выиграла чемпионат мира в Турции, в 2016-м - Олимпиаду в Рио, в 2018-м - чемпионат мира в Испании.
Рост американской баскетболистки Бритни Грайнер - 206 см.
В 2014 году в составе сборной США девушка выиграла чемпионат мира в Турции, в 2016-м - Олимпиаду в Рио, в 2018-м - чемпионат мира в Испании.
Американская актриса Линдсей Хейворд известна не только внушительным ростом (2,03 метра), но и хорошими физическими данными. Девушка занимается реслингом.
Американская актриса Линдсей Хейворд известна не только внушительным ростом (2,03 метра), но и хорошими физическими данными. Девушка занимается реслингом.
На пьедестале почета капитаны команд - победительницы и призеры соревнований по баскетболу среди женщин: Ульяна Семенова (Латвийская ССР) (1-е место) (в центре), Литовская ССР (2-е место) (слева), РСФСР (3-е место). Соревнования по баскетболу среди женщин во Дворце спорта. VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года).
На пьедестале почета капитаны команд - победительницы и призеры соревнований по баскетболу среди женщин: Ульяна Семенова (Латвийская ССР) (1-е место) (в центре), Литовская ССР (2-е место) (слева), РСФСР (3-е место). Соревнования по баскетболу среди женщин во Дворце спорта. VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года).
Игрок баскетбольного клуба УГМК Мария Степанова с сыном Николаем (слева) после победы команды в матче финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги между ЖБК "Спарта&К" (Видное) и БК УГМК (Екатеринбург). Ее рост составляет 203 см.
Игрок баскетбольного клуба УГМК Мария Степанова с сыном Николаем (слева) после победы команды в матче финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги между ЖБК "Спарта&К" (Видное) и БК УГМК (Екатеринбург). Ее рост составляет 203 см.
Сэнди Аллен - американка, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса самой высокой женщиной в мира в 1976—2008 годах Умерла 13 августа 2008 года в доме для престарелых в городе Шелбивилл, штат Индиана. Ее рост составлял 2,32 метра.
Сэнди Аллен - американка, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса самой высокой женщиной в мира в 1976—2008 годах Умерла 13 августа 2008 года в доме для престарелых в городе Шелбивилл, штат Индиана. Ее рост составлял 2,32 метра.
Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина в экипировочном центре Bosco sport в Москве. Ее рост - 2,1 метра.
Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина в экипировочном центре Bosco sport в Москве. Ее рост - 2,1 метра.
Самая высокая женщина в Азии, девушка из Китая Яо Дефэн ростом 2,3 метра благодарит врачей и медсестер в больнице Санджиу в Гуанчжоу 18 мая 2002 года, где она проходила курс лечения, чтобы остановить ее рост.
Самая высокая женщина в Азии, девушка из Китая Яо Дефэн ростом 2,3 метра благодарит врачей и медсестер в больнице Санджиу в Гуанчжоу 18 мая 2002 года, где она проходила курс лечения, чтобы остановить ее рост.
У американской модели и актрисы Эрики Ирвин рост 2,02 сантиметра.
У американской модели и актрисы Эрики Ирвин рост 2,02 сантиметра.