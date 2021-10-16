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На пьедестале красоты: самые высокие женщины мира — фото
На пьедестале красоты: самые высокие женщины мира — фото
Самые высокие девушки и женщины мира - в подборке Sputnik. Среди длинноногих красоток - спортсменки, модели и актрисы. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T19:51+0500
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фото, мультимедиа , книга рекордов гиннеса, мир

На пьедестале красоты: самые высокие женщины мира — фото

19:51 16.10.2021
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Самые высокие девушки и женщины мира - в подборке Sputnik. Среди длинноногих красоток - спортсменки, модели и актрисы.
© REUTERS / Cagla Gurdogan

Самая высокая женщина в мире — 24-летняя Румейса Гельги, ее рост составляет 215,16 см. Она живет в Турции. На фото девушка — вместе со своей мамой Сафие Гельги на фоне их дома. 14 октября 2021 года.

Самая высокая женщина в мире — 24-летняя Румейса Гельги, ее рост составляет 215,16 см. Она живет в Турции. На фото девушка — вместе со своей мамой Сафие Гельги на фоне их дома. 14 октября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Cagla Gurdogan

Самая высокая женщина в мире — 24-летняя Румейса Гельги, ее рост составляет 215,16 см. Она живет в Турции. На фото девушка — вместе со своей мамой Сафие Гельги на фоне их дома. 14 октября 2021 года.

© Sputnik / Roman Kruchinin  / Перейти в фотобанк

Волейболистка "Динамо-Казань" Екатерина Гамова. Ее рост — 202 см

Волейболистка &quot;Динамо-Казань&quot; Екатерина Гамова. Ее рост — 202 см - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Roman Kruchinin
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Волейболистка "Динамо-Казань" Екатерина Гамова. Ее рост — 202 см

© Foto : Instagram / Elisane Silva

Самая высокая девушка Бразилии — 17-летняя Элисани-да-Крус Сильва, ростом 206 см.

На фото девушка с матерью Аной Марией Рамос и сестрой Мейре.

Самая высокая девушка Бразилии — 17-летняя Элисани-да-Крус Сильва, ростом 206 см.На фото девушка с матерью Аной Марией Рамос и сестрой Мейре. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Instagram / Elisane Silva

Самая высокая девушка Бразилии — 17-летняя Элисани-да-Крус Сильва, ростом 206 см.

На фото девушка с матерью Аной Марией Рамос и сестрой Мейре.

© AFP / Ethan Miller / Getty Images

Рост американской баскетболистки Бритни Грайнер - 206 см.

В 2014 году в составе сборной США девушка выиграла чемпионат мира в Турции, в 2016-м - Олимпиаду в Рио, в 2018-м - чемпионат мира в Испании.

Рост американской баскетболистки Бритни Грайнер - 206 см. В 2014 году в составе сборной США девушка выиграла чемпионат мира в Турции, в 2016-м - Олимпиаду в Рио, в 2018-м - чемпионат мира в Испании. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Ethan Miller / Getty Images

Рост американской баскетболистки Бритни Грайнер - 206 см.

В 2014 году в составе сборной США девушка выиграла чемпионат мира в Турции, в 2016-м - Олимпиаду в Рио, в 2018-м - чемпионат мира в Испании.

© AFP / Rachel Murray/Getty Images for Dave Thomas Foundation for Adoption

Американская актриса Линдсей Хейворд известна не только внушительным ростом (2,03 метра), но и хорошими физическими данными. Девушка занимается реслингом.

Американская актриса Линдсей Хейворд известна не только внушительным ростом (2,03 метра), но и хорошими физическими данными. Девушка занимается реслингом. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Rachel Murray/Getty Images for Dave Thomas Foundation for Adoption

Американская актриса Линдсей Хейворд известна не только внушительным ростом (2,03 метра), но и хорошими физическими данными. Девушка занимается реслингом.

© Sputnik / Audrius Ulozyavičius / Перейти в фотобанк

На пьедестале почета капитаны команд - победительницы и призеры соревнований по баскетболу среди женщин: Ульяна Семенова (Латвийская ССР) (1-е место) (в центре), Литовская ССР (2-е место) (слева), РСФСР (3-е место). Соревнования по баскетболу среди женщин во Дворце спорта. VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года).

На пьедестале почета капитаны команд - победительницы и призеры соревнований по баскетболу среди женщин: Ульяна Семенова (Латвийская ССР) (1-е место) (в центре), Литовская ССР (2-е место) (слева), РСФСР (3-е место). Соревнования по баскетболу среди женщин во Дворце спорта. VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года). - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Audrius Ulozyavičius
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На пьедестале почета капитаны команд - победительницы и призеры соревнований по баскетболу среди женщин: Ульяна Семенова (Латвийская ССР) (1-е место) (в центре), Литовская ССР (2-е место) (слева), РСФСР (3-е место). Соревнования по баскетболу среди женщин во Дворце спорта. VII летняя Спартакиада народов СССР (июль-август 1979 года).

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Игрок баскетбольного клуба УГМК Мария Степанова с сыном Николаем (слева) после победы команды в матче финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги между ЖБК "Спарта&К" (Видное) и БК УГМК (Екатеринбург). Ее рост составляет 203 см.

Игрок баскетбольного клуба УГМК Мария Степанова с сыном Николаем (слева) после победы команды в матче финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги между ЖБК &quot;Спарта&amp;К&quot; (Видное) и БК УГМК (Екатеринбург). Ее рост составляет 203 см. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Игрок баскетбольного клуба УГМК Мария Степанова с сыном Николаем (слева) после победы команды в матче финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги между ЖБК "Спарта&К" (Видное) и БК УГМК (Екатеринбург). Ее рост составляет 203 см.

© AFP / Tao-Chuan Yeh

Сэнди Аллен - американка, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса самой высокой женщиной в мира в 1976—2008 годах Умерла 13 августа 2008 года в доме для престарелых в городе Шелбивилл, штат Индиана. Ее рост составлял 2,32 метра.

Сэнди Аллен - американка, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса самой высокой женщиной в мира в 1976—2008 годах Умерла 13 августа 2008 года в доме для престарелых в городе Шелбивилл, штат Индиана. Ее рост составлял 2,32 метра. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AFP / Tao-Chuan Yeh

Сэнди Аллен - американка, которая была признана Книгой рекордов Гиннеса самой высокой женщиной в мира в 1976—2008 годах Умерла 13 августа 2008 года в доме для престарелых в городе Шелбивилл, штат Индиана. Ее рост составлял 2,32 метра.

© Sputnik / Ramil Sitdikov  / Перейти в фотобанк

Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина в экипировочном центре Bosco sport в Москве. Ее рост - 2,1 метра.

Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина в экипировочном центре Bosco sport в Москве. Ее рост - 2,1 метра. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Баскетболистка женской сборной России Екатерина Лисина в экипировочном центре Bosco sport в Москве. Ее рост - 2,1 метра.

© AFP

Самая высокая женщина в Азии, девушка из Китая Яо Дефэн ростом 2,3 метра благодарит врачей и медсестер в больнице Санджиу в Гуанчжоу 18 мая 2002 года, где она проходила курс лечения, чтобы остановить ее рост.

Самая высокая женщина в Азии, девушка из Китая Яо Дефэн ростом 2,3 метра благодарит врачей и медсестер в больнице Санджиу в Гуанчжоу 18 мая 2002 года, где она проходила курс лечения, чтобы остановить ее рост. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AFP

Самая высокая женщина в Азии, девушка из Китая Яо Дефэн ростом 2,3 метра благодарит врачей и медсестер в больнице Санджиу в Гуанчжоу 18 мая 2002 года, где она проходила курс лечения, чтобы остановить ее рост.

© AFP / Matt Winkelmeyer / Getty Images

У американской модели и актрисы Эрики Ирвин рост 2,02 сантиметра.

У американской модели и актрисы Эрики Ирвин рост 2,02 сантиметра. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Matt Winkelmeyer / Getty Images

У американской модели и актрисы Эрики Ирвин рост 2,02 сантиметра.

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