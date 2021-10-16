https://uz.sputniknews.ru/20211016/rabota-kipit-kakim-budet-novyy-dom-rufata-riskieva-rasskazal-syn-boksera-20933741.html

Работа кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера

Работа кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера

В махалле, где проживает легенда узбекского бокса, известный всему миру как "Ташкентский тигр", идет подготовка к строительству его нового дома. Земельный... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T16:03+0500

2021-10-16T16:03+0500

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Новый дом расположится в нескольких метрах от нынешнего жилища Руфата Рискиева, где он проживает с сыном, невесткой и четырьмя внуками. По словам Саидакрома Рискиева, планы построить для его отца новый дом были давно, сейчас нашли финансирование и подрядчика и уже приступили к работам.Площадь трехкомнатного дома со всеми удобствами составит около 100 квадратных метров. Все свои многочисленные награды Руфат Рискиев передал в Музей олимпийской славы, но после новоселья, признался Саидакром, обязательно появится "уголок славы" отца. Большая семья сможет разместиться свободнее и создать что-то наподобие домашнего музея.Строительством дома занимается АО "Узбекистон темир йуллари", а средства выделил Национальный олимпийский комитет. Для прославленного спортсмена, а также для всей его большой семьи это станет настоящим новогодним подарком, а также поздравлением в честь 72-летия боксера, которое он отметил 2 октября. Строительство планируют завершить уже к концу года.Руфат Рискиев — один из основоположников узбекской школы бокса, многократный чемпион СССР, чемпион мира 1974 года, серебряный призер Олимпиады в Монреале 1976 года, член судейской коллегии WBA. С 2019-го самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз имени Рискиева, а в 2020-м по указу президента сам "Ташкентский тигр" награжден орденом "Дустлик".

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, руфат рискиев, бокс, дом