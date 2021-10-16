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Работа кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера
Работа кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера
В махалле, где проживает легенда узбекского бокса, известный всему миру как "Ташкентский тигр", идет подготовка к строительству его нового дома. Земельный... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T16:03+0500
2021-10-16T16:10+0500
видео
узбекистан
руфат рискиев
бокс
дом
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Новый дом расположится в нескольких метрах от нынешнего жилища Руфата Рискиева, где он проживает с сыном, невесткой и четырьмя внуками. По словам Саидакрома Рискиева, планы построить для его отца новый дом были давно, сейчас нашли финансирование и подрядчика и уже приступили к работам.Площадь трехкомнатного дома со всеми удобствами составит около 100 квадратных метров. Все свои многочисленные награды Руфат Рискиев передал в Музей олимпийской славы, но после новоселья, признался Саидакром, обязательно появится "уголок славы" отца. Большая семья сможет разместиться свободнее и создать что-то наподобие домашнего музея.Строительством дома занимается АО "Узбекистон темир йуллари", а средства выделил Национальный олимпийский комитет. Для прославленного спортсмена, а также для всей его большой семьи это станет настоящим новогодним подарком, а также поздравлением в честь 72-летия боксера, которое он отметил 2 октября. Строительство планируют завершить уже к концу года.Руфат Рискиев — один из основоположников узбекской школы бокса, многократный чемпион СССР, чемпион мира 1974 года, серебряный призер Олимпиады в Монреале 1976 года, член судейской коллегии WBA. С 2019-го самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз имени Рискиева, а в 2020-м по указу президента сам "Ташкентский тигр" награжден орденом "Дустлик".
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узбекистан, руфат рискиев, бокс, дом

Работа кипит: каким будет новый дом Руфата Рискиева, рассказал сын боксера

16:03 16.10.2021 (обновлено: 16:10 16.10.2021)
187
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Анна Желиховская
Все материалы
В махалле, где проживает легенда узбекского бокса, известный всему миру как "Ташкентский тигр", идет подготовка к строительству его нового дома. Земельный участок практически полностью расчищен, а новоселье спортсмен отметит уже в этом году.
Новый дом расположится в нескольких метрах от нынешнего жилища Руфата Рискиева, где он проживает с сыном, невесткой и четырьмя внуками. По словам Саидакрома Рискиева, планы построить для его отца новый дом были давно, сейчас нашли финансирование и подрядчика и уже приступили к работам.
© SputnikЛегендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
© Sputnik
Площадь трехкомнатного дома со всеми удобствами составит около 100 квадратных метров. Все свои многочисленные награды Руфат Рискиев передал в Музей олимпийской славы, но после новоселья, признался Саидакром, обязательно появится "уголок славы" отца. Большая семья сможет разместиться свободнее и создать что-то наподобие домашнего музея.

"Младший сын (внук Руфата Рискиева) проявляет интерес к боксу. Если он захочет заниматься этим спортом профессионально, конечно, мы его поддержим. Отец всегда говорил, что в спорте главное – ум, а также не потерять себя", — признается Саидакром.

© SputnikЛегендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
© Sputnik
Строительством дома занимается АО "Узбекистон темир йуллари", а средства выделил Национальный олимпийский комитет. Для прославленного спортсмена, а также для всей его большой семьи это станет настоящим новогодним подарком, а также поздравлением в честь 72-летия боксера, которое он отметил 2 октября. Строительство планируют завершить уже к концу года.
© SputnikЛегендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2021
Легендарному боксеру Рискиеву строят новый дом в Ташкенте
© Sputnik
Руфат Рискиев — один из основоположников узбекской школы бокса, многократный чемпион СССР, чемпион мира 1974 года, серебряный призер Олимпиады в Монреале 1976 года, член судейской коллегии WBA.
С 2019-го самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз имени Рискиева, а в 2020-м по указу президента сам "Ташкентский тигр" награжден орденом "Дустлик".
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