https://uz.sputniknews.ru/20211016/skonchalsya-narodnyy-artist-rf-boris-tashkentskiy-20934306.html
Скончался народный артист РФ Борис Ташкентский
Скончался народный артист РФ Борис Ташкентский
Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-16T16:54+0500
2021-10-16T16:54+0500
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культура
театр
артист
скончался
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Актер Борис Мордухаев, известный как Борис Ташкентский, скончался 15 октября в Москве. Ему было 84 года. Сообщение о его смерти появилось на сайте московского театра "Ромэн".Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента самоотверженно готовился к исполнению роли и несколько недель репетиций буквально жил в театре. Он родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился Борис Рошельевич в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище.В 1960-м поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни".Зрители хорошо запомнили Бориса Ташкентского после выхода на экраны фильмов "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".
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театр, артист, скончался
Скончался народный артист РФ Борис Ташкентский
16:54 16.10.2021 (обновлено: 17:14 16.10.2021)
Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента самоотверженно готовился к исполнению роли и несколько недель репетиций буквально жил в театре.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Актер Борис Мордухаев, известный как Борис Ташкентский, скончался 15 октября в Москве. Ему было 84 года. Сообщение о его смерти появилось на сайте
московского театра "Ромэн".
"С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский", — говорится в сообщении.
Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента самоотверженно готовился к исполнению роли и несколько недель репетиций буквально жил в театре.
Он родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился Борис Рошельевич в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище.
В 1960-м поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни".
Зрители хорошо запомнили Бориса Ташкентского после выхода на экраны фильмов "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".