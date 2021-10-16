https://uz.sputniknews.ru/20211016/skonchalsya-narodnyy-artist-rf-boris-tashkentskiy-20934306.html

Скончался народный артист РФ Борис Ташкентский

Скончался народный артист РФ Борис Ташкентский

Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента... 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T16:54+0500

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культура

театр

артист

скончался

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Актер Борис Мордухаев, известный как Борис Ташкентский, скончался 15 октября в Москве. Ему было 84 года. Сообщение о его смерти появилось на сайте московского театра "Ромэн".Яркий псевдоним стал вторым именем Бориса Мордухаева после 1960 года. Тогда во время репетиций спектакля "Цыганский характер" начинающий артист из Ташкента самоотверженно готовился к исполнению роли и несколько недель репетиций буквально жил в театре. Он родился 2 января 1937 года в Ташкенте в артистической семье — его родители работали в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. Учился Борис Рошельевич в Ташкентском театральном институте, но был отчислен с четвертого курса. Впоследствии окончил Щепкинское училище.В 1960-м поступил в трупу театра "Ромэн", где вскоре стал одним из ведущих актеров. Сыграл на этой сцене более 150 ролей, а также выступал как режиссер — поставил спектакли "Большая волна Ганга", "Закон предков", "Цвет вишни".Зрители хорошо запомнили Бориса Ташкентского после выхода на экраны фильмов "Будулай, которого не ждут", "Мой остров синий", "Верный друг Санчо".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр, артист, скончался