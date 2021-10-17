https://uz.sputniknews.ru/20211017/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-geodezii-20939965.html

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области геодезии

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области геодезии

Государства-члены СНГ будут согласовывать действия в сфере геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли. Планируется разрабатывать и... 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-17T15:01+0500

2021-10-17T15:01+0500

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общество

постановление

снг

изменения

геодезия

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Узбекистан утвердил Протокол об изменениях в Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 года. Документ был подписан в мае нынешнего года главами правительств государств-участников Содружества на заседании в Минске.Агентство по кадастру при Государственном налоговом комитете Узбекистана будет отвечать за реализацию этого международного договора. Такое решение озвучено в профильном постановлении главы государства.Министерство иностранных дел направит депозитарию соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола. Также будет сообщено о компетентном органе, который отвечает за реализацию международного документа.В рамках Соглашения страны-участницы проводят согласованную политику в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, разрабатывают и осуществляют межгосударственные программы в этой сфере, а также обеспечивают подготовку специалистов.

https://uz.sputniknews.ru/20180813/V-Tashkente-obsudyat-innovatsii-v-oblasti-geodezii-kartografii-i-kadastra-9102827.html

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постановление, снг, изменения, геодезия