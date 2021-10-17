https://uz.sputniknews.ru/20211017/v-uzbekistane-budet-sozdan-institut-natsionalnogo-estradnogo-iskusstva-20942633.html

В Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства

В Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства

Со следующего учебного года известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства и колледжах культуры, музыки и искусства. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

постановление

музыка

институт

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился создать при Государственной консерватории Узбекистана Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, передает УзА.Обучение начнется с 2021/2022 учебного года. Поступить в вуз можно будет на грант и на контракт. При этом студенты старших курсов консерватории продолжат учится в новом институте.Получить высшее образование в бакалавриате можно будет по направлению композиторского искусства и искусствоведению (музыковедению), а в магистратуре будут обучать звукорежиссеров (режиссура музыкального звука) и искусствоведов в области музыки. В числе задач нового вуза:Также, согласно профильному постановлению главы государства с 2022/2023 учебного года лучшие профессора и преподаватели вуза, а также известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства, специализированных школах искусства и культуры, школах-интернатах и колледжах культуры, музыки и искусства.

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постановление, музыка, институт