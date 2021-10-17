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В Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства
В Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства
Со следующего учебного года известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства и колледжах культуры, музыки и искусства. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T20:03+0500
2021-10-17T20:03+0500
культура
постановление
музыка
институт
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился создать при Государственной консерватории Узбекистана Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, передает УзА.Обучение начнется с 2021/2022 учебного года. Поступить в вуз можно будет на грант и на контракт. При этом студенты старших курсов консерватории продолжат учится в новом институте.Получить высшее образование в бакалавриате можно будет по направлению композиторского искусства и искусствоведению (музыковедению), а в магистратуре будут обучать звукорежиссеров (режиссура музыкального звука) и искусствоведов в области музыки. В числе задач нового вуза:Также, согласно профильному постановлению главы государства с 2022/2023 учебного года лучшие профессора и преподаватели вуза, а также известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства, специализированных школах искусства и культуры, школах-интернатах и колледжах культуры, музыки и искусства.
https://uz.sputniknews.ru/20190925/Spoem-po-novomu-v-Termeze-sozdana-respublikanskaya-shkola-bakhshi-12491723.html
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постановление, музыка, институт

В Узбекистане будет создан Институт национального эстрадного искусства

20:03 17.10.2021
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© pixabayАртист на сцене
Артист на сцене - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© pixabay
Со следующего учебного года известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства и колледжах культуры, музыки и искусства.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился создать при Государственной консерватории Узбекистана Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, передает УзА.
Обучение начнется с 2021/2022 учебного года. Поступить в вуз можно будет на грант и на контракт. При этом студенты старших курсов консерватории продолжат учится в новом институте.
Получить высшее образование в бакалавриате можно будет по направлению композиторского искусства и искусствоведению (музыковедению), а в магистратуре будут обучать звукорежиссеров (режиссура музыкального звука) и искусствоведов в области музыки.
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В числе задач нового вуза:
подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров;
создание "Золотого фонда" образцов современного исполнения национальной эстрады, их перенос на ноты и широкое внедрение в практику;
ведение фундаментальных, практических и творческих исследований по национальной эстраде.
Также, согласно профильному постановлению главы государства с 2022/2023 учебного года лучшие профессора и преподаватели вуза, а также известные эстрадные исполнители будут проводить мастер-классы в школах музыки и искусства, специализированных школах искусства и культуры, школах-интернатах и колледжах культуры, музыки и искусства.
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