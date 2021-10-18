https://uz.sputniknews.ru/20211018/nato-bez-rossii-vlasti-rf-priostanavlivayut-rabotu-postpredstva-pri-alyanse-20956591.html
НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T19:56+0500
2021-10-18T19:56+0500
2021-10-18T19:56+0500
видео
сергей лавров
москва
нато
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.Кроме того, в Москве перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса. К тому же будет закрыто его информационное бюро. Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, уточнил Лавров.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, москва, нато, видео
НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.
Кроме того, в Москве перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса. К тому же будет закрыто его информационное бюро.
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, уточнил Лавров.