Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211018/nato-bez-rossii-vlasti-rf-priostanavlivayut-rabotu-postpredstva-pri-alyanse-20956591.html
НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T19:56+0500
2021-10-18T19:56+0500
видео
сергей лавров
москва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20956561_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_5543dc100d5960bcb79fae5675494787.jpg
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.Кроме того, в Москве перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса. К тому же будет закрыто его информационное бюро. Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, уточнил Лавров.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20956561_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_b72279e57e0cc110e3905ae29c72b658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей лавров, москва, нато, видео

НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе

19:56 18.10.2021
424
© Sputnik
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства и других органов при НАТО.
Кроме того, в Москве перестанет функционировать военная миссия Североатлантического альянса. К тому же будет закрыто его информационное бюро.
Эти меры приняты в ответ на решение союза отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, уточнил Лавров.
100002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:07В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе
19:56НАТО без России: власти РФ приостанавливают работу постпредства при альянсе
19:49Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
19:25В Узбекистане узаконили должность помощника депутата
18:54Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты
18:06В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке
17:22Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ
17:19Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж
16:36Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции
16:21Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
16:07Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
16:03Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда
15:17Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
15:16В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
15:13Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента
14:57Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
14:19На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
13:53Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
13:41Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
13:03"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами