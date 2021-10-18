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Первый в мире "киноэкипаж" снял фильм в космосе и вернулся на Землю — видео
Первый в мире "киноэкипаж" снял фильм в космосе и вернулся на Землю — видео
Завершился исторический полет съемочной группы фильма "Вызов" в космос: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T08:30+0500
2021-10-18T08:30+0500
2021-10-18T08:30+0500
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Экипаж совершил посадку на территории Казахстана, пробыв в космосе целых 12 дней.Члены команды чувствуют себя хорошо, теперь их ждет недельная реабилитация. Напомним: сюжет фильма "Вызов" рассказывает о девушке-враче, которая отправляется в космос, чтобы спасти космонавта. Это первый подобный фильм в истории мирового кинематографа с участием профессиональных актеров.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , кино, космос, мкс, видео
Первый в мире "киноэкипаж" снял фильм в космосе и вернулся на Землю — видео
Завершился исторический полет съемочной группы фильма "Вызов" в космос: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись домой.
Экипаж совершил посадку на территории Казахстана, пробыв в космосе целых 12 дней.
Члены команды чувствуют себя хорошо, теперь их ждет недельная реабилитация.
Напомним: сюжет фильма "Вызов" рассказывает о девушке-враче, которая отправляется в космос, чтобы спасти космонавта. Это первый подобный фильм в истории мирового кинематографа с участием профессиональных актеров.