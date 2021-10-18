Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211018/pevitsa-maruv-podelilas-kadrami-razryvnogo-kontserta-v-tashkente--foto-20947727.html
Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото
Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото
Фанаты поблагодарили звезду за выступление, отметив, что это было незабываемо. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T12:50+0500
2021-10-18T13:01+0500
общество
ташкент
шоу-бизнес
концерт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20948074_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_4e5d625617e9f02183b2f16b2b01f0db.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Украинская певица Maruv на днях дала сольный концерт в Ташкенте. Шоу состоялось в одном из столичных ресторанов.После выступления артистка выложила пару снимков на своей странице в Instagram.Поклонники в комментариях поблагодарили певицу за концерт, написав, что это было незабываемо."Спасибо за этот вечер!", "Лучшие", "Концерт был крышесносным", "Возвращайтесь в Узбекистан", "Приезжайте еще в Ташкент" — написали фанаты.Впрочем, нашлись и те, кто поругал звезду за чересчур откровенные наряды.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20948074_32:0:1045:760_1920x0_80_0_0_9a8c411efebee2a61d4745f498f4f992.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, шоу-бизнес, концерт

Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото

12:50 18.10.2021 (обновлено: 13:01 18.10.2021)
841
© Instagram / maruvofficialПевица Maruv
Певица Maruv - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Instagram / maruvofficial
Фанаты поблагодарили звезду за выступление, отметив, что это было незабываемо.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Украинская певица Maruv на днях дала сольный концерт в Ташкенте. Шоу состоялось в одном из столичных ресторанов.
После выступления артистка выложила пару снимков на своей странице в Instagram.
"Спасибо за этот замечательный вечер", — подписала Maruv фотографии.
Поклонники в комментариях поблагодарили певицу за концерт, написав, что это было незабываемо.
"Спасибо за этот вечер!", "Лучшие", "Концерт был крышесносным", "Возвращайтесь в Узбекистан", "Приезжайте еще в Ташкент" — написали фанаты.
Впрочем, нашлись и те, кто поругал звезду за чересчур откровенные наряды.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:21Узбекистанцы задолжали за газ более 500 млрд сумов
16:07Чему научат детей мигрантов в РФ: очередной этап образовательной программы
16:03Ратификацию соглашения стран СНГ по разминированию поддержал Комитет Совфеда
15:17Миссия ШОС начала наблюдение за выборами президента Узбекистана
15:16В узбекском эксклаве Сох построен аэропорт
15:13Озвучено количество женщин-избирательниц на выборах президента
14:57Власти РФ открыли въезд в страну для родственников иностранцев — МИД
14:19На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
13:53Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
13:41Узбекистанцам разрешили платить налоги в рассрочку
13:03"Темир йуллари" налаживает сотрудничество с морскими портами
12:50Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото
12:45Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять
12:13Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане
11:42Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым"
11:08Узбекистанцам с ID-картами разрешат не предъявлять ДПС водительские права
11:01Против России готовят экотеррористов
10:27В США заверили, что провели с Узбекистаном "приграничные" переговоры
10:01Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
09:32В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео