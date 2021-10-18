https://uz.sputniknews.ru/20211018/pevitsa-maruv-podelilas-kadrami-razryvnogo-kontserta-v-tashkente--foto-20947727.html

Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото

Певица Maruv поделилась кадрами "крышесносного" концерта в Ташкенте — фото

Фанаты поблагодарили звезду за выступление, отметив, что это было незабываемо. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Украинская певица Maruv на днях дала сольный концерт в Ташкенте. Шоу состоялось в одном из столичных ресторанов.После выступления артистка выложила пару снимков на своей странице в Instagram.Поклонники в комментариях поблагодарили певицу за концерт, написав, что это было незабываемо."Спасибо за этот вечер!", "Лучшие", "Концерт был крышесносным", "Возвращайтесь в Узбекистан", "Приезжайте еще в Ташкент" — написали фанаты.Впрочем, нашлись и те, кто поругал звезду за чересчур откровенные наряды.

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ташкент, шоу-бизнес, концерт