https://uz.sputniknews.ru/20211018/rossiya-priostanavlivaet-rabotu-voennoy-missii-nato-v-moskve-20956426.html

Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T19:49+0500

2021-10-18T19:49+0500

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россия

сергей лавров

нато

заявление

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия отозвала аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве с 1 ноября и приостанавливает ее деятельность. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Такое решение было принято после того, как в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.После таких действий Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии.

https://uz.sputniknews.ru/20210825/velichayshee-porajenie-nato-xoronit-sebya-20227809.html

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сергей лавров, нато, заявление