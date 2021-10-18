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Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T19:49+0500
2021-10-18T19:49+0500
россия
сергей лавров
нато
заявление
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия отозвала аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве с 1 ноября и приостанавливает ее деятельность. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Такое решение было принято после того, как в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.После таких действий Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/velichayshee-porajenie-nato-xoronit-sebya-20227809.html
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сергей лавров, нато, заявление

Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

19:49 18.10.2021
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© Sputnik / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Михаил Маркив
/
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По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия отозвала аккредитацию сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве с 1 ноября и приостанавливает ее деятельность. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Такое решение было принято после того, как в НАТО отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.
После таких действий Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро.
Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. По словам главы МИД РФ, теперь для контактов с Россией НАТО придется обращаться к российскому послу в Бельгии.
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