https://uz.sputniknews.ru/20211018/tantsuy-ssha-amerikantsy-splyasali-pod-uzbekskiy-xit-ozodbeka-nazarbekova--video-20948663.html

Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео

Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео

На свадьбе в штате Вирджиния включили популярную в Узбекистане песню в исполнении министра культуры Озодбека Назарбекова. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T13:53+0500

2021-10-18T13:53+0500

2021-10-18T14:04+0500

общество

сша

свадьба

танцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1172/92/11729223_1233:903:3072:1938_1920x0_80_0_0_37640dab9d0b95d1a345a59588d7090a.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекский журналист, актер и юморист Отабек Махкамов поделился кадрами со свадьбы, на которой недавно побывал.Торжество прошло в США, штате Вирджиния. Махкамов был ведущим на этом мероприятии.На свадьбе была исполнена песня народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова "По-андижански", под которую американцы пустились в пляс.Артист выложил ролик в Instagram и показал, что узбекские хиты знают даже за сотни тысяч километров.

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, свадьба, танцы