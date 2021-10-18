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Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
На свадьбе в штате Вирджиния включили популярную в Узбекистане песню в исполнении министра культуры Озодбека Назарбекова. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T13:53+0500
2021-10-18T13:53+0500
2021-10-18T14:04+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекский журналист, актер и юморист Отабек Махкамов поделился кадрами со свадьбы, на которой недавно побывал.Торжество прошло в США, штате Вирджиния. Махкамов был ведущим на этом мероприятии.На свадьбе была исполнена песня народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова "По-андижански", под которую американцы пустились в пляс.Артист выложил ролик в Instagram и показал, что узбекские хиты знают даже за сотни тысяч километров.
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сша, свадьба, танцы
Танцуйте, США! Американцы сплясали под узбекский хит Озодбека Назарбекова — видео
13:53 18.10.2021 (обновлено: 14:04 18.10.2021)
На свадьбе в штате Вирджиния включили популярную в Узбекистане песню в исполнении министра культуры Озодбека Назарбекова.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекский журналист, актер и юморист Отабек Махкамов поделился кадрами со свадьбы, на которой недавно побывал.
Торжество прошло в США, штате Вирджиния. Махкамов был ведущим на этом мероприятии.
На свадьбе была исполнена песня народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова "По-андижански", под которую американцы пустились в пляс.
Артист выложил ролик в Instagram и показал, что узбекские хиты знают даже за сотни тысяч километров.
"Даже в США проводят узбекские свадьбы и американцы танцуют под песни Озодбека Назарбекова", — сказал Махкамов.