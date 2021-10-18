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Скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл
Скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл
Шестьдесят пятый госсекретарь США скончался в возрасте 84 лет. Колин Пауэлл был одним из инициаторов вторжения американцев в Ирак под предлогом борьбы с... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T20:52+0500
2021-10-18T21:22+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений после коронавирусной инфекции, сообщается на его странице в соцсети Facebook. Эту информацию также подтвердили в CNN.Шестьдесят пятый госсекретарь США Колин Лютер Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке (США) в семье эмигрантов из Ямайки.Политик был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению США на территорию Ирака в 2003-м. На заседании СБ ООН 5 февраля того же года он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В качестве доказательства сказанных слов Пауэлл показал пробирку с белым порошком. По его утверждению, в ней содержался образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее стало известно, что его дезинформировали в ЦРУ: оказалось, что пробирки были фальшивками.В 2001 году Колин Пауэлл совершил турне по странам Европы и Азии. В рамках запланированных мероприятий он с официальным визитом прилетал в Ташкент, где провел переговоры с представителями узбекистанской власти. В рамках встречи госсекретарь США обсудил ряд проблем, в частности, борьбу с терроризмом и восстановление Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210123/Umer-televeduschiy-Larri-King-15849645.html
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сша, госсекретарь

Скончался экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

20:52 18.10.2021 (обновлено: 21:22 18.10.2021)
1717
© Sputnik / Григорий СысоевКолин Пауэлл
Колин Пауэлл - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
Шестьдесят пятый госсекретарь США скончался в возрасте 84 лет. Колин Пауэлл был одним из инициаторов вторжения американцев в Ирак под предлогом борьбы с биологическим оружием.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений после коронавирусной инфекции, сообщается на его странице в соцсети Facebook. Эту информацию также подтвердили в CNN.
Шестьдесят пятый госсекретарь США Колин Лютер Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке (США) в семье эмигрантов из Ямайки.
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Политик был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению США на территорию Ирака в 2003-м. На заседании СБ ООН 5 февраля того же года он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В качестве доказательства сказанных слов Пауэлл показал пробирку с белым порошком. По его утверждению, в ней содержался образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее стало известно, что его дезинформировали в ЦРУ: оказалось, что пробирки были фальшивками.
В 2001 году Колин Пауэлл совершил турне по странам Европы и Азии. В рамках запланированных мероприятий он с официальным визитом прилетал в Ташкент, где провел переговоры с представителями узбекистанской власти. В рамках встречи госсекретарь США обсудил ряд проблем, в частности, борьбу с терроризмом и восстановление Афганистана.
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