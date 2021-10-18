https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-samarkande-povar-i-zaveduyuschaya-detsadom-vorovali-u-detey-myaso--video-20944258.html

В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео

В Самарканде повар и заведующая детсадом воровали у детей мясо — видео

Воспитатели детского сада сняли на видео, как повар спрятала 4,7 кг мяса в пакет, который затем передала заведующей ДОО. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T09:32+0500

2021-10-18T09:32+0500

2021-10-18T09:32+0500

общество

самарканд

дети

детский сад

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Самарканде работники детского сада вступили в сговор и попытались украсть мясо, которое предназначалось для воспитанников учреждения.Ролик распространился в соцсетях и вызвал широкий общественный резонанс. Кадры уже прокомментировали в областном управлении дошкольного образования. Выяснилось, что повар ДОО №28 Пахтачинского района спрятала 4,7 килограмма вареного мяса в прачечной, затем передала пакет заведующей детсада через окно этой самой прачечной. Видео, как оказалось, сняли воспитатели детского сада. Обеих женщин уволили. По данным Генпрокуратуры РУз, в отношении должностных лиц ДОО № 28 возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты" УК РУз.

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самарканд, дети, детский сад