https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-saudovskoy-aravii-reshili-privlech-turistov-parkom-razvlecheniy-na-neftyanoy-vyshke-20954921.html
В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке
В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке
В стратегии, рассчитанной на 2021-2025 годы и подразумевающей реализацию инновационных идей для развития туризма в Саудовской Аравии, значится проект... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T18:06+0500
2021-10-18T18:06+0500
2021-10-18T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Саудовской Аравии намерены воплотить в жизнь проекта The Rig ("Буровая вышка"), который подразумевает строительство туристической зоны на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который взял реализацию инициативы на себя, сообщил о решении в своем аккаунте в Twitter.Развлекательная туристическая зона будет обустроена на площади в 150 000 кв.м. На этой территории появятся три отеля, рестораны, вертолетная площадка и парк аттракционов.В фонде также сообщили, что проект будет построен в соответствии с экологическими стандартами и внутренними требованиями по сохранению окружающей среды. Эта идея была включена в стратегию Саудовской Аравии, рассчитанную на 2021-2025 годы и подразумевающую внедрение инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20160720/3384120.html
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нефть, саудовская аравия, развлечение, парк
В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке
18:06 18.10.2021 (обновлено: 18:07 18.10.2021)
В стратегии, рассчитанной на 2021-2025 годы и подразумевающей реализацию инновационных идей для развития туризма в Саудовской Аравии, значится проект строительства парка развлечений на нефтяной вышке.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
В Саудовской Аравии намерены воплотить в жизнь проекта The Rig ("Буровая вышка"), который подразумевает строительство туристической зоны на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который взял реализацию инициативы на себя, сообщил
о решении в своем аккаунте в Twitter.
Развлекательная туристическая зона будет обустроена на площади в 150 000 кв.м. На этой территории появятся три отеля, рестораны, вертолетная площадка и парк аттракционов.
В фонде также сообщили, что проект будет построен в соответствии с экологическими стандартами и внутренними требованиями по сохранению окружающей среды. Эта идея была включена в стратегию Саудовской Аравии, рассчитанную на 2021-2025 годы и подразумевающую внедрение инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.