https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-saudovskoy-aravii-reshili-privlech-turistov-parkom-razvlecheniy-na-neftyanoy-vyshke-20954921.html

В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке

В Саудовской Аравии решили привлечь туристов парком развлечений на нефтяной вышке

В стратегии, рассчитанной на 2021-2025 годы и подразумевающей реализацию инновационных идей для развития туризма в Саудовской Аравии, значится проект... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T18:06+0500

2021-10-18T18:06+0500

2021-10-18T18:07+0500

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Саудовской Аравии намерены воплотить в жизнь проекта The Rig ("Буровая вышка"), который подразумевает строительство туристической зоны на одной из нефтяных вышек в Персидском заливе. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который взял реализацию инициативы на себя, сообщил о решении в своем аккаунте в Twitter.Развлекательная туристическая зона будет обустроена на площади в 150 000 кв.м. На этой территории появятся три отеля, рестораны, вертолетная площадка и парк аттракционов.В фонде также сообщили, что проект будет построен в соответствии с экологическими стандартами и внутренними требованиями по сохранению окружающей среды. Эта идея была включена в стратегию Саудовской Аравии, рассчитанную на 2021-2025 годы и подразумевающую внедрение инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20160720/3384120.html

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нефть, саудовская аравия, развлечение, парк