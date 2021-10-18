https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-tadjikistane-otrabatyvayut-voennye-deystviya-na-sluchay-xudshego-stsenariya-na-granitse-20956934.html

В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе

В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе

План учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

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таджикистан

одкб

военные учения

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана стартовали военные учения ОДКБ. Они продолжатся до 23 октября с участием четырех тысяч военнослужащих из России, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и других стран-участниц международной структуры. В отработке их навыков на случай вторжения террористов и локализации войн будут задействованы более 500 единиц военной техники. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что план учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе.Впервые в рамках совместной подготовки проводятся три учения одновременно: "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". В данной ситуации такое решение – это реакция на непростую обстановку в Афганистане, которая склонна к обострению, подчеркнул глава генштаба ВС Таджикистана.Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.

https://uz.sputniknews.ru/20210301/Bolshaya-otvetstvennost-pochemu-ODKB-provodit-tak-mnogo-voennykh-ucheniy-16099679.html

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