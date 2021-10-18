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В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе
В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе
План учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T20:07+0500
2021-10-18T20:07+0500
общество
таджикистан
одкб
военные учения
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана стартовали военные учения ОДКБ. Они продолжатся до 23 октября с участием четырех тысяч военнослужащих из России, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и других стран-участниц международной структуры. В отработке их навыков на случай вторжения террористов и локализации войн будут задействованы более 500 единиц военной техники. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.Глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что план учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе.Впервые в рамках совместной подготовки проводятся три учения одновременно: "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". В данной ситуации такое решение – это реакция на непростую обстановку в Афганистане, которая склонна к обострению, подчеркнул глава генштаба ВС Таджикистана.Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Bolshaya-otvetstvennost-pochemu-ODKB-provodit-tak-mnogo-voennykh-ucheniy-16099679.html
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таджикистан, одкб, военные учения

В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе

20:07 18.10.2021
407
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Военнослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
План учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На полигоне "Харбмайдон" на юге Таджикистана стартовали военные учения ОДКБ. Они продолжатся до 23 октября с участием четырех тысяч военнослужащих из России, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и других стран-участниц международной структуры. В отработке их навыков на случай вторжения террористов и локализации войн будут задействованы более 500 единиц военной техники. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Глава объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что план учений подразумевает худший вариант развития событий на таджикско-афганской границе.
Впервые в рамках совместной подготовки проводятся три учения одновременно: "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие". В данной ситуации такое решение – это реакция на непростую обстановку в Афганистане, которая склонна к обострению, подчеркнул глава генштаба ВС Таджикистана.
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
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Большая ответственность: почему ОДКБ проводит так много военных учений
1 марта, 15:56
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Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.
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