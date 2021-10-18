https://uz.sputniknews.ru/20211018/zamsovetnika-prezidenta-poluchila-novuyu-doljnost-20958451.html

Замсоветника президента получила новую должность

Замсоветника президента получила новую должность

Заместитель советника главы республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана". 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T22:20+0500

2021-10-18T22:20+0500

2021-10-18T22:23+0500

общество

узбекистан

назначение

ао "национальные электрические сети узбекистана"

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Замсоветника президента республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана", информируется на сайте единого портала корпоративной информации. Согласно данным, общее собрание было проведено 10 сентября 2021 года, а протокол составлен ровно через месяц. Информация о назначении была обнародована сегодня, 18 октября.Однако в составе наблюдательного совета, список которого опубликован на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана", имя Галины Саидовой пока не значится.

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узбекистан, назначение, ао "национальные электрические сети узбекистана"