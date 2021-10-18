https://uz.sputniknews.ru/20211018/zamsovetnika-prezidenta-poluchila-novuyu-doljnost-20958451.html
Замсоветника президента получила новую должность
Замсоветника президента получила новую должность
Заместитель советника главы республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана". 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T22:20+0500
2021-10-18T22:20+0500
2021-10-18T22:23+0500
общество
узбекистан
назначение
ао "национальные электрические сети узбекистана"
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Замсоветника президента республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана", информируется на сайте единого портала корпоративной информации. Согласно данным, общее собрание было проведено 10 сентября 2021 года, а протокол составлен ровно через месяц. Информация о назначении была обнародована сегодня, 18 октября.Однако в составе наблюдательного совета, список которого опубликован на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана", имя Галины Саидовой пока не значится.
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, назначение, ао "национальные электрические сети узбекистана"
Замсоветника президента получила новую должность
22:20 18.10.2021 (обновлено: 22:23 18.10.2021)
Заместитель советника главы республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана".
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Замсоветника президента республики Галина Саидова избрана членом наблюдательного совета АО "Национальные электрические сети Узбекистана", информируется
на сайте единого портала корпоративной информации.
Согласно данным, общее собрание было проведено 10 сентября 2021 года, а протокол составлен ровно через месяц. Информация о назначении была обнародована сегодня, 18 октября.
Однако в составе наблюдательного совета, список которого опубликован
на сайте АО "Национальные электрические сети Узбекистана", имя Галины Саидовой пока не значится.