Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20211019/20954328.html
Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее
Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее
Меняются герои, поводы для радостей, огорчений и беспокойства, но остаются прежними человеческие эмоции и переживания. Наиболее яркие из них — в подборке... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T15:41+0500
2021-10-19T15:41+0500
фотолента
фото
андрей стенин
конкурс фотографий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20954425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aea691eddbcae36a9282f6b37c8fc11d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/12/20954425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db923808488f2118cf30d00d30445d3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фотолента, андрей стенин, конкурс фотографий

Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее

15:41 19.10.2021
442
Меняются герои, поводы для радостей, огорчений и беспокойства, но остаются прежними человеческие эмоции и переживания. Наиболее яркие из них — в подборке лучших фото международного конкурса.
© Foto : Joshua Irwandi, Stenincontest

Снимок-победитель в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина — "Человеческая цена COVID-19". Автор кадра — фотограф из Индонезии Joshua Irwandi.

Снимок-победитель в категории &quot;Главные новости, одиночные фотографии&quot; конкурса имени Стенина — &quot;Человеческая цена COVID-19&quot;. Автор кадра — фотограф из Индонезии Joshua Irwandi. - Sputnik Узбекистан
1/14
© Foto : Joshua Irwandi, Stenincontest

Снимок-победитель в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина — "Человеческая цена COVID-19". Автор кадра — фотограф из Индонезии Joshua Irwandi.

© Foto : Chandan Khanna, Stenincontest

В категории "Главные новости, серии" лучшей была признана работа автора из Индии Чандан Ханна "Раскол".

В категории &quot;Главные новости, серии&quot; лучшей была признана работа автора из Индии Чандан Ханна &quot;Раскол&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Foto : Chandan Khanna, Stenincontest

В категории "Главные новости, серии" лучшей была признана работа автора из Индии Чандан Ханна "Раскол".

© Foto : Mouneb Taim, Stenincontest

Снимок "Паркур на руинах" победил в категории "Спорт, одиночные фотографии". Его автор — сириец Мунеб Тайм.

Снимок &quot;Паркур на руинах&quot; победил в категории &quot;Спорт, одиночные фотографии&quot;. Его автор — сириец Мунеб Тайм. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Foto : Mouneb Taim, Stenincontest

Снимок "Паркур на руинах" победил в категории "Спорт, одиночные фотографии". Его автор — сириец Мунеб Тайм.

© Foto : Darya Isayeva, Stenincontest

В аналогичной категории в подразделе "Серии" тронул сердца жюри снимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой.

В аналогичной категории в подразделе &quot;Серии&quot; тронул сердца жюри снимок &quot;Домашняя Олимпиада&quot; российского фотографа Дарьи Исаевой. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Foto : Darya Isayeva, Stenincontest

В аналогичной категории в подразделе "Серии" тронул сердца жюри снимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой.

© Foto : Chang Xu, Stenincontest

Снимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй победил в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".

Снимок &quot;На лыжах в весну&quot; китайского фотографа Чан Сюй победил в категории &quot;Моя Планета, одиночные фотографии&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Foto : Chang Xu, Stenincontest

Снимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй победил в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Foto : Luis Tato, Stenincontest

На этой фотографии изображен мужчина, пытающийся спугнуть массивный рой саранчи, опустошающей пастбища в Кении.

На этой фотографии изображен мужчина, пытающийся спугнуть массивный рой саранчи, опустошающей пастбища в Кении. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Foto : Luis Tato, Stenincontest

На этой фотографии изображен мужчина, пытающийся спугнуть массивный рой саранчи, опустошающей пастбища в Кении.

© Foto : Sergey Bobylev, Stenincontest

Герои в масках — мы не знаем, как они выглядят, но они спасают наши жизни.

Герои в масках — мы не знаем, как они выглядят, но они спасают наши жизни. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Foto : Sergey Bobylev, Stenincontest

Герои в масках — мы не знаем, как они выглядят, но они спасают наши жизни.

© Foto : Sebnem Coskun / TNC

Жизнь под водой столкнулась с новым вызовом - это многочисленные отходы Covid-19". Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежеминутно в Средиземное море сбрасываются пластиковые отходы, эквивалентные 33 880 пластиковым бутылкам. Гран-при конкурса завоевали работы репортера из Турции Шебнем Кошкун.

Жизнь под водой столкнулась с новым вызовом - это многочисленные отходы Covid-19&quot;. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежеминутно в Средиземное море сбрасываются пластиковые отходы, эквивалентные 33 880 пластиковым бутылкам. Гран-при конкурса завоевали работы репортера из Турции Шебнем Кошкун. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Foto : Sebnem Coskun / TNC

Жизнь под водой столкнулась с новым вызовом - это многочисленные отходы Covid-19". Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежеминутно в Средиземное море сбрасываются пластиковые отходы, эквивалентные 33 880 пластиковым бутылкам. Гран-при конкурса завоевали работы репортера из Турции Шебнем Кошкун.

© Foto : Sharafat Ali, Stenincontest

Работа фотографа Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие" заняла первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии".

Работа фотографа Шарафата Али &quot;Кашмир: спорное наследие&quot; заняла первое место в категории &quot;Портрет. Герой нашего времени, серии&quot;. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Foto : Sharafat Ali, Stenincontest

Работа фотографа Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие" заняла первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии".

© Foto : Maria Gelman, Stenincontest

Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман "М+Т". Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами.

Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман &quot;М+Т&quot;. Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне &quot;Светлана&quot;, в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Foto : Maria Gelman, Stenincontest

Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман "М+Т". Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами.

© Foto : Luis Antonio Rojas, Stenincontest

На фото "Потеря контроля над Мексикой" запечатлен плачущий ребенок во время фотосессии в свой день рождения в историческом центре Сакатекаса.

Автор — Луис Антонио Рохас, Мексика. Главные новости, серии.

На фото &quot;Потеря контроля над Мексикой&quot; запечатлен плачущий ребенок во время фотосессии в свой день рождения в историческом центре Сакатекаса.Автор — Луис Антонио Рохас, Мексика. Главные новости, серии. - Sputnik Узбекистан
11/14
© Foto : Luis Antonio Rojas, Stenincontest

На фото "Потеря контроля над Мексикой" запечатлен плачущий ребенок во время фотосессии в свой день рождения в историческом центре Сакатекаса.

Автор — Луис Антонио Рохас, Мексика. Главные новости, серии.

© Foto : Abdul Momin, Stenincontest

Фото "Пора купаться".

Абдул Момин, Бангладеш. Моя планета, одиночные фотографии.

Фото &quot;Пора купаться&quot;.Абдул Момин, Бангладеш. Моя планета, одиночные фотографии. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Foto : Abdul Momin, Stenincontest

Фото "Пора купаться".

Абдул Момин, Бангладеш. Моя планета, одиночные фотографии.

© Foto : Rafid Yasar, Stenincontest

Снимок Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер". Этот кадр получил особую отметку жюри в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".

Снимок Рафида Ясара из Бангладеш &quot;Счастливый фермер&quot;. Этот кадр получил особую отметку жюри в категории &quot;Моя Планета, одиночные фотографии&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Foto : Rafid Yasar, Stenincontest

Снимок Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер". Этот кадр получил особую отметку жюри в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".

© Foto : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest

Прекрасные глаза

Мухаммад Амдад Хоссейн, Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии.

Прекрасные глазаМухаммад Амдад Хоссейн, Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Foto : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest

Прекрасные глаза

Мухаммад Амдад Хоссейн, Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии.

100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:58Из Худжанда в Ташкент выехал первый рейсовый автобус
16:01В Ташкенте повысился уровень преступности
15:41Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее
15:36Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям
15:12Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов
14:53Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода
14:49Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами
14:38Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт
14:06Аппарат Кабмина Узбекистана закупил автомобили на 5,5 млрд сумов
13:52Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
13:41В Узбекистане запущен пилотный набор 10 тысяч рабочих на российские стройки
13:40Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель
13:02ЮНИСЕФ: в Афганистане возобновится вакцинация детей от полиомиелита
12:43Штраф за перевозку пассажиров без лицензии намерены сократить в три раза
12:04Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2
11:55В Узбекистане подорожал проезд на междугородних автобусах
11:33Германия терпит поражение в "атомной войне — 2030"
11:30Достойный подарок: в день города в Самарканде открыли новое здание мединститута
11:24В Фергане стартует производство электромобилей
10:48Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным