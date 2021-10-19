Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее

Снимок-победитель в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина — "Человеческая цена COVID-19". Автор кадра — фотограф из Индонезии Joshua Irwandi.
Снимок-победитель в категории "Главные новости, одиночные фотографии" конкурса имени Стенина — "Человеческая цена COVID-19". Автор кадра — фотограф из Индонезии Joshua Irwandi.
В категории "Главные новости, серии" лучшей была признана работа автора из Индии Чандан Ханна "Раскол".
В категории "Главные новости, серии" лучшей была признана работа автора из Индии Чандан Ханна "Раскол".
Снимок "Паркур на руинах" победил в категории "Спорт, одиночные фотографии". Его автор — сириец Мунеб Тайм.
Снимок "Паркур на руинах" победил в категории "Спорт, одиночные фотографии". Его автор — сириец Мунеб Тайм.
В аналогичной категории в подразделе "Серии" тронул сердца жюри снимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой.
В аналогичной категории в подразделе "Серии" тронул сердца жюри снимок "Домашняя Олимпиада" российского фотографа Дарьи Исаевой.
Снимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй победил в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".
Снимок "На лыжах в весну" китайского фотографа Чан Сюй победил в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".
На этой фотографии изображен мужчина, пытающийся спугнуть массивный рой саранчи, опустошающей пастбища в Кении.
На этой фотографии изображен мужчина, пытающийся спугнуть массивный рой саранчи, опустошающей пастбища в Кении.
Герои в масках — мы не знаем, как они выглядят, но они спасают наши жизни.
Герои в масках — мы не знаем, как они выглядят, но они спасают наши жизни.
Жизнь под водой столкнулась с новым вызовом - это многочисленные отходы Covid-19". Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежеминутно в Средиземное море сбрасываются пластиковые отходы, эквивалентные 33 880 пластиковым бутылкам. Гран-при конкурса завоевали работы репортера из Турции Шебнем Кошкун.
Жизнь под водой столкнулась с новым вызовом - это многочисленные отходы Covid-19". Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежеминутно в Средиземное море сбрасываются пластиковые отходы, эквивалентные 33 880 пластиковым бутылкам. Гран-при конкурса завоевали работы репортера из Турции Шебнем Кошкун.
Работа фотографа Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие" заняла первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии".
Работа фотографа Шарафата Али "Кашмир: спорное наследие" заняла первое место в категории "Портрет. Герой нашего времени, серии".
Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман "М+Т". Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами.
Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман "М+Т". Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами.
На фото "Потеря контроля над Мексикой" запечатлен плачущий ребенок во время фотосессии в свой день рождения в историческом центре Сакатекаса.
Автор — Луис Антонио Рохас, Мексика. Главные новости, серии.
На фото "Потеря контроля над Мексикой" запечатлен плачущий ребенок во время фотосессии в свой день рождения в историческом центре Сакатекаса.
Автор — Луис Антонио Рохас, Мексика. Главные новости, серии.
Фото "Пора купаться".
Абдул Момин, Бангладеш. Моя планета, одиночные фотографии.
Фото "Пора купаться".
Абдул Момин, Бангладеш. Моя планета, одиночные фотографии.
Снимок Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер". Этот кадр получил особую отметку жюри в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".
Снимок Рафида Ясара из Бангладеш "Счастливый фермер". Этот кадр получил особую отметку жюри в категории "Моя Планета, одиночные фотографии".
Прекрасные глаза
Мухаммад Амдад Хоссейн, Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии.
Прекрасные глаза
Мухаммад Амдад Хоссейн, Бангладеш. Портрет. Герой нашего времени, одиночные фотографии.