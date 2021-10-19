Кадры, пронзившие сердца зрителей и жюри фотоконкурса Стенина — лучшее

Гран-при получила и серия фоторабот Марии Гельман "М+Т". Это трогательное повествование о любви пожилой пары с синдромом Дауна в социальной деревне "Светлана", в которой свободно живут люди с различными ментальными и физическими особенностями развития вместе с воспитателями и волонтерами.