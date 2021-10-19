https://uz.sputniknews.ru/20211019/burger-king-pokoryaet-tashkent-idet-nabor-sotrudnikov-srazu-v-tri-tochki-20959202.html

Burger King покоряет Ташкент: идет набор сотрудников сразу в три точки

Burger King покоряет Ташкент: идет набор сотрудников сразу в три точки

Подробнее о требованиях, условиях работы и возможностях для узбекистанцев читайте в материале. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T09:16+0500

2021-10-19T09:16+0500

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общество

ташкент

еда

кафе

burger king

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Ташкенте в скором времени откроется сеть ресторанов быстрого питания Burger King.Горожане смогут попробовать знаменитые бургеры сразу в трех локациях: в парке Бобура, на Экобазаре (Чимган) и 25-м квартале Чиланзара.Именно там будут открыты первые три точки Burger King по франшизе. Сейчас компания активно ищет сотрудников и разместила объявление с условиями найма на HeadHunter.Так, например, работодатель указал, что обучение сотрудников ташкентских точек будет в течение месяца проходить в Москве. При этом все расходы на себя берет Burger King.Будущие работники смогут попробовать себя и на кухне, и на кассе.С теми, кто пройдет обучение в Москве, заключат договор, по которому сотрудник должен будет проработать в компании не менее 1,5 лет.Что касается зарплаты, то на первом этапе она составит 1,9 миллиона сумов.От соискателей требуется обязательное знание русского языка. При этом владение узбекским будет "значительным преимуществом", добавили в компании.Кроме того, кандидат должен иметь опыт работы в сфере общепита. В Burger King также подчеркнули, что "в следующем году планы на открытия новых ресторанов большие".Burger King является второй по величине сетью бургерных на рынке. Компания открыла свыше 17 тысяч точек по всему миру. Основной конкурент Burger King — McDonald’s.Ближайшими по обороту в сегменте фастфуда являются KFC, Pizza Hut и Subway, но бургеров в их меню нет.

https://uz.sputniknews.ru/20181122/Fastfud-nastupaet-KFC-obeschaet-otkryt-25-restoranov-v-Uzbekistane-10043855.html

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ташкент, еда, кафе, burger king