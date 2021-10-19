https://uz.sputniknews.ru/20211019/dostoynyy-podarok-na-den-goroda-samarkandtsam-podarili-novoe-zdanie-medinstituta--20962360.html

Достойный подарок: на день города самаркандцам подарили новое здание мединститута

Достойный подарок: на день города самаркандцам подарили новое здание мединститута

Пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T11:30+0500

2021-10-19T11:30+0500

2021-10-19T11:30+0500

общество

самарканд

медицина

открытие

день города самарканда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20961064_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc527a64e544cd110eed5b67a56005b6.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Накануне в Самарканде отметили день города. Одним из праздничных подарков его жителям стало открытие нового здания Самаркандского медицинского института. Об этом рассказали в пресс-службе учебного учреждения. Вуз рассчитан на обучение 800 студентов. В корпусе — 12 кафедр, более 200 аудиторий, 15 лабораторных кабинетов. Все они оснащены мультимедийными и IT-технологиями, интерактивными досками, новейшим лабораторным оборудованием и планшетными мониторами.По словам ректора института, профессора Джасура Ризаева, в этом году вуз перешел на новую пятидневную систему. Теперь пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу.Напомним, Ризаев возглавляет вуз с февраля 2020 года. Тогда по постановлению правительства ему уступил место Азамат Шамсиев, который был освобожден от должности. Ранее Джасур Ризаев был ректором Ташкентского государственного стоматологического института.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самарканд, медицина, открытие, день города самарканда