https://uz.sputniknews.ru/20211019/dostoynyy-podarok-na-den-goroda-samarkandtsam-podarili-novoe-zdanie-medinstituta--20962360.html
Достойный подарок: на день города самаркандцам подарили новое здание мединститута
Достойный подарок: на день города самаркандцам подарили новое здание мединститута
Пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T11:30+0500
2021-10-19T11:30+0500
2021-10-19T11:30+0500
общество
самарканд
медицина
открытие
день города самарканда
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Накануне в Самарканде отметили день города. Одним из праздничных подарков его жителям стало открытие нового здания Самаркандского медицинского института. Об этом рассказали в пресс-службе учебного учреждения. Вуз рассчитан на обучение 800 студентов. В корпусе — 12 кафедр, более 200 аудиторий, 15 лабораторных кабинетов. Все они оснащены мультимедийными и IT-технологиями, интерактивными досками, новейшим лабораторным оборудованием и планшетными мониторами.По словам ректора института, профессора Джасура Ризаева, в этом году вуз перешел на новую пятидневную систему. Теперь пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу.Напомним, Ризаев возглавляет вуз с февраля 2020 года. Тогда по постановлению правительства ему уступил место Азамат Шамсиев, который был освобожден от должности. Ранее Джасур Ризаев был ректором Ташкентского государственного стоматологического института.
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самарканд, медицина, открытие, день города самарканда
Достойный подарок: на день города самаркандцам подарили новое здание мединститута
Пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Накануне в Самарканде отметили день города. Одним из праздничных подарков его жителям стало открытие нового здания Самаркандского медицинского института. Об этом рассказали
в пресс-службе учебного учреждения.
Вуз рассчитан на обучение 800 студентов. В корпусе — 12 кафедр, более 200 аудиторий, 15 лабораторных кабинетов. Все они оснащены мультимедийными и IT-технологиями, интерактивными досками, новейшим лабораторным оборудованием и планшетными мониторами.
По словам ректора института, профессора Джасура Ризаева, в этом году вуз перешел на новую пятидневную систему. Теперь пять дней студенты учатся по расписанию, шестой день предназначен для самостоятельной подготовки. Преподаватели же тратят это время на методическую работу.
Напомним, Ризаев возглавляет вуз с февраля 2020 года. Тогда по постановлению правительства
ему уступил место Азамат Шамсиев, который был освобожден от должности. Ранее Джасур Ризаев был ректором Ташкентского государственного стоматологического института.