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Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
Участникам шоу предстоит проехать автостопом "по пути султанов" через территории четырех восточных государств. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T13:52+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Съемки очередного сезона тревел-шоу "Pechino Express" (итальянской версии популярного шоу "Пекинский экспресс") пройдет в Узбекистане. Участникам телепроекта предстоит добраться из Каппадокии в Дубаи через территории четырех государств: Турции, Узбекистана, Иордании и ОАЭ, сообщает итальянское агентство Ansa.Для участия в телепроекте уже отобрано десять пар участников. Путешественникам предстоит пройти по "пути султанов".Особенностью этого сезона реалити-шоу станет то, что командам предстоит не только путешествовать автостопом, но и пересечь пустыню на верблюдах, ехать на поездах, тракторах, лодках и преодолевать сложные маршруты пешком.Новый сезон реалити-шоу выйдет в эфир в 2022 году.
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узбекистан, самарканд, италия, телешоу

Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан

13:52 19.10.2021
240
© Unsplash / LoggaWiggler Самарканд
Самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Unsplash / LoggaWiggler
Участникам шоу предстоит проехать автостопом "по пути султанов" через территории четырех восточных государств.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Съемки очередного сезона тревел-шоу "Pechino Express" (итальянской версии популярного шоу "Пекинский экспресс") пройдет в Узбекистане. Участникам телепроекта предстоит добраться из Каппадокии в Дубаи через территории четырех государств: Турции, Узбекистана, Иордании и ОАЭ, сообщает итальянское агентство Ansa.
Для участия в телепроекте уже отобрано десять пар участников. Путешественникам предстоит пройти по "пути султанов".
"Соперничающие пары будут путешествовать по тем же дорогам, что и крестоносцы, Александр Великий, Марко Поло, Чингисхан и Тамерлан: они отправятся из Каппадокии, побывают в Стамбуле, "Золотых воротах", чтобы затем добраться до ослепительного Самарканда на Великом шелковом пути. Они откроют для себя скрытые сокровища таинственной Петры и в конечном итоге прибудут футуристический Дубай, истинный символ объединения нашего мира и мира султанов", - говорится на сайте агентства.
Особенностью этого сезона реалити-шоу станет то, что командам предстоит не только путешествовать автостопом, но и пересечь пустыню на верблюдах, ехать на поездах, тракторах, лодках и преодолевать сложные маршруты пешком.
Новый сезон реалити-шоу выйдет в эфир в 2022 году.
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