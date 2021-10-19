Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан

"Соперничающие пары будут путешествовать по тем же дорогам, что и крестоносцы, Александр Великий, Марко Поло, Чингисхан и Тамерлан: они отправятся из Каппадокии, побывают в Стамбуле, "Золотых воротах", чтобы затем добраться до ослепительного Самарканда на Великом шелковом пути. Они откроют для себя скрытые сокровища таинственной Петры и в конечном итоге прибудут футуристический Дубай, истинный символ объединения нашего мира и мира султанов", - говорится на сайте агентства.