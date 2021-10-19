https://uz.sputniknews.ru/20211019/italyanskoe-realiti-shou-priedet-v-uzbekistan-20965950.html
Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
Участникам шоу предстоит проехать автостопом "по пути султанов" через территории четырех восточных государств. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T13:52+0500
2021-10-19T13:52+0500
2021-10-19T13:52+0500
общество
узбекистан
самарканд
италия
телешоу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391947_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a33288996af4bded123cedf74ea851ad.jpg
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Съемки очередного сезона тревел-шоу "Pechino Express" (итальянской версии популярного шоу "Пекинский экспресс") пройдет в Узбекистане. Участникам телепроекта предстоит добраться из Каппадокии в Дубаи через территории четырех государств: Турции, Узбекистана, Иордании и ОАЭ, сообщает итальянское агентство Ansa.Для участия в телепроекте уже отобрано десять пар участников. Путешественникам предстоит пройти по "пути султанов".Особенностью этого сезона реалити-шоу станет то, что командам предстоит не только путешествовать автостопом, но и пересечь пустыню на верблюдах, ехать на поездах, тракторах, лодках и преодолевать сложные маршруты пешком.Новый сезон реалити-шоу выйдет в эфир в 2022 году.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/07/20391947_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3934dbb2b6aec4092ea8994de5d9f17d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, самарканд, италия, телешоу
Итальянское реалити-шоу приедет в Узбекистан
Участникам шоу предстоит проехать автостопом "по пути султанов" через территории четырех восточных государств.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik.
Съемки очередного сезона тревел-шоу "Pechino Express" (итальянской версии популярного шоу "Пекинский экспресс") пройдет в Узбекистане. Участникам телепроекта предстоит добраться из Каппадокии в Дубаи через территории четырех государств: Турции, Узбекистана, Иордании и ОАЭ, сообщает итальянское агентство Ansa
.
Для участия в телепроекте уже отобрано десять пар участников. Путешественникам предстоит пройти по "пути султанов".
"Соперничающие пары будут путешествовать по тем же дорогам, что и крестоносцы, Александр Великий, Марко Поло, Чингисхан и Тамерлан: они отправятся из Каппадокии, побывают в Стамбуле, "Золотых воротах", чтобы затем добраться до ослепительного Самарканда на Великом шелковом пути. Они откроют для себя скрытые сокровища таинственной Петры и в конечном итоге прибудут футуристический Дубай, истинный символ объединения нашего мира и мира султанов", - говорится на сайте агентства.
Особенностью этого сезона реалити-шоу станет то, что командам предстоит не только путешествовать автостопом, но и пересечь пустыню на верблюдах, ехать на поездах, тракторах, лодках и преодолевать сложные маршруты пешком.
Новый сезон реалити-шоу выйдет в эфир в 2022 году.