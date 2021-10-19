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Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов
Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов
Что разрешается размещать в подвале многоквартирного дома, а что — нет, читайте в обзоре. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T15:12+0500
2021-10-19T15:13+0500
общество
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дом
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство разработало порядок пользования подвалом многоквартирного дома. Установлено, что данное помещение можно использовать для бизнеса лишь с согласия жителей дома. Для этого нужно провести общее собрание.В положении перечислены разрешенные виды деятельности:Для получения разрешения на занятие подвала граждане или юрлица должны обратиться в управляющую компанию дома с заявлением и необходимыми документами.Собственникам запрещено самовольно возводить разные строения и сооружения без разрешения, загромождать пожарные проходы, лестничные клетки и другие общие помещения.Жильцам также не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования, производить самовольные работы по переустройству и перепланировке помещений, нарушающие несущие способности конструктивных элементов и сейсмоустойчивость дома.
https://uz.sputniknews.ru/20200520/V-Uzbekistane-uskoryat-stroitelstvo-mnogoetazhnykh-domov--postanovlenie-14174341.html
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узбекистан, дом

Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов

15:12 19.10.2021 (обновлено: 15:13 19.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысотный дом, архивное фото
Высотный дом, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Что разрешается размещать в подвале многоквартирного дома, а что — нет, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство разработало порядок пользования подвалом многоквартирного дома.
Установлено, что данное помещение можно использовать для бизнеса лишь с согласия жителей дома. Для этого нужно провести общее собрание.
В положении перечислены разрешенные виды деятельности:
торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
бытовые услуги (парикмахерские, ремонт обуви, ателье);
предприятие общепита, работающие до 23:00 (рестораны, кафе, кафетерии, бары мороженого и напитков, закусочные);
банки и пункты обмена валют;
почтовые отделения, киоски по продаже газет;
услуги по переводу, редакторские услуги;
дизайнерские, чертежно-графические услуги;
прокат одежды и посуды;
риэлтерская деятельность;
тренажерные залы и спортивные клубы;
размещение госорганизаций и страховых организаций.
Для получения разрешения на занятие подвала граждане или юрлица должны обратиться в управляющую компанию дома с заявлением и необходимыми документами.
В начале прошлого августа вступил в силу закон "Об управлении многоквартирными домами", согласно которому собственники жилья на общем собрании могут сами выбрать способ управления домом.
Собственникам запрещено самовольно возводить разные строения и сооружения без разрешения, загромождать пожарные проходы, лестничные клетки и другие общие помещения.
Жильцам также не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования, производить самовольные работы по переустройству и перепланировке помещений, нарушающие несущие способности конструктивных элементов и сейсмоустойчивость дома.
Многоэтажные дома с разноцветным фасадом - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2020
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В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление
20 мая 2020, 20:03
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