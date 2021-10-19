https://uz.sputniknews.ru/20211019/kak-pravilno-ispolzovat-podval-mnogoetajki--11-punktov-20967768.html

Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов

Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов

Что разрешается размещать в подвале многоквартирного дома, а что — нет, читайте в обзоре. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T15:12+0500

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общество

узбекистан

дом

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство разработало порядок пользования подвалом многоквартирного дома. Установлено, что данное помещение можно использовать для бизнеса лишь с согласия жителей дома. Для этого нужно провести общее собрание.В положении перечислены разрешенные виды деятельности:Для получения разрешения на занятие подвала граждане или юрлица должны обратиться в управляющую компанию дома с заявлением и необходимыми документами.Собственникам запрещено самовольно возводить разные строения и сооружения без разрешения, загромождать пожарные проходы, лестничные клетки и другие общие помещения.Жильцам также не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования, производить самовольные работы по переустройству и перепланировке помещений, нарушающие несущие способности конструктивных элементов и сейсмоустойчивость дома.

https://uz.sputniknews.ru/20200520/V-Uzbekistane-uskoryat-stroitelstvo-mnogoetazhnykh-domov--postanovlenie-14174341.html

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