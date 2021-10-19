Общество
Как правильно использовать подвал многоэтажки — 11 пунктов
15:12 19.10.2021 (обновлено: 15:13 19.10.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов/
Что разрешается размещать в подвале многоквартирного дома, а что — нет, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство разработало порядок пользования подвалом многоквартирного дома.
Установлено, что данное помещение можно использовать для бизнеса лишь с согласия жителей дома. Для этого нужно провести общее собрание.
В положении перечислены разрешенные виды деятельности:
торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
бытовые услуги (парикмахерские, ремонт обуви, ателье);
предприятие общепита, работающие до 23:00 (рестораны, кафе, кафетерии, бары мороженого и напитков, закусочные);
банки и пункты обмена валют;
почтовые отделения, киоски по продаже газет;
услуги по переводу, редакторские услуги;
дизайнерские, чертежно-графические услуги;
прокат одежды и посуды;
риэлтерская деятельность;
тренажерные залы и спортивные клубы;
размещение госорганизаций и страховых организаций.
Для получения разрешения на занятие подвала граждане или юрлица должны обратиться в управляющую компанию дома с заявлением и необходимыми документами.
В начале прошлого августа вступил в силу закон "Об управлении многоквартирными домами", согласно которому собственники жилья на общем собрании могут сами выбрать способ управления домом.
Собственникам запрещено самовольно возводить разные строения и сооружения без разрешения, загромождать пожарные проходы, лестничные клетки и другие общие помещения.
Жильцам также не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования, производить самовольные работы по переустройству и перепланировке помещений, нарушающие несущие способности конструктивных элементов и сейсмоустойчивость дома.
20 мая 2020, 20:03
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