https://uz.sputniknews.ru/20211019/palchiki-oblijesh-v-belarusi-diplomat-pokazal-kak-mojno-prigotovit-vkusnyy-plov-20973450.html

Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов

Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов

В республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

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Cотрудник посольства Узбекистана в Беларуси Кабул Алимов обучил журналистов Sputnik секретам приготовления вкусного плова. По его словам, в республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту. "Это не столько еда, это традиция, наши большие мероприятия проходят с пловом. Даже когда наш президент (Шавкат Мирзиёев. — Прим. ред.) приехал в Беларусь в 2019 году, он привез с собой двух поваров. Они приготовили плов для руководителей двух стран ", — сказал Алимов. Лидеру Беларуси Александру Лукашенко понравилось главное национальное блюдо узбекской кухни, добавил дипломат.Смотрите наше видео и узнаете о главных секретах приготовления вкусного плова.

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