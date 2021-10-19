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Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов
Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов
В республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
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Cотрудник посольства Узбекистана в Беларуси Кабул Алимов обучил журналистов Sputnik секретам приготовления вкусного плова. По его словам, в республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту. "Это не столько еда, это традиция, наши большие мероприятия проходят с пловом. Даже когда наш президент (Шавкат Мирзиёев. — Прим. ред.) приехал в Беларусь в 2019 году, он привез с собой двух поваров. Они приготовили плов для руководителей двух стран ", — сказал Алимов. Лидеру Беларуси Александру Лукашенко понравилось главное национальное блюдо узбекской кухни, добавил дипломат.Смотрите наше видео и узнаете о главных секретах приготовления вкусного плова.
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мультимедиа , плов, видео

Пальчики оближешь: в Беларуси дипломат показал, как можно приготовить вкусный плов

19:43 19.10.2021 (обновлено: 20:07 19.10.2021)
309
© Sputnik
В республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту.
Cотрудник посольства Узбекистана в Беларуси Кабул Алимов обучил журналистов Sputnik секретам приготовления вкусного плова.
По его словам, в республике существует свыше 100 видов плова. В каждом регионе популярное узбекское блюдо готовят по своему уникальному рецепту.
"Это не столько еда, это традиция, наши большие мероприятия проходят с пловом. Даже когда наш президент (Шавкат Мирзиёев. — Прим. ред.) приехал в Беларусь в 2019 году, он привез с собой двух поваров. Они приготовили плов для руководителей двух стран ", — сказал Алимов.
Лидеру Беларуси Александру Лукашенко понравилось главное национальное блюдо узбекской кухни, добавил дипломат.
Смотрите наше видео и узнаете о главных секретах приготовления вкусного плова.
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