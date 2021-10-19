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Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт
Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт
Депутаты поддержали соответствующую инициативу и одобрили дополнения в закон об основных гарантиях деятельности главы государства. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T14:38+0500
2021-10-19T14:38+0500
политика
узбекистан
законопроект
президент
нагрудный знак
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Для президента Узбекистана учреждены отличительные знаки – нагрудный знак и штандарт (флаг). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.Рассматривая предложенный законопроект глава ведомства Русланбек Давлетов напомнил, что "в других государствах подобные знаки вручаются после президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач.Парламентарии поддержали эту инициативу и одобрили соответствующие дополнения в закон "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан". Теперь документ рассмотрят сенаторы.
https://uz.sputniknews.ru/20200626/V-Uzbekistane-uchrezhden-novyy-nagrudnyy-znak-14418913.html
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узбекистан, законопроект, президент, нагрудный знак

Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт

14:38 19.10.2021
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© Пресс-секретарь президента РУзПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Пресс-секретарь президента РУз
Депутаты поддержали соответствующую инициативу и одобрили дополнения в закон об основных гарантиях деятельности главы государства.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Для президента Узбекистана учреждены отличительные знаки – нагрудный знак и штандарт (флаг). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.
Рассматривая предложенный законопроект глава ведомства Русланбек Давлетов напомнил, что "в других государствах подобные знаки вручаются после президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".
По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач.
Парламентарии поддержали эту инициативу и одобрили соответствующие дополнения в закон "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан". Теперь документ рассмотрят сенаторы.
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.06.2020
Общество
В Узбекистане учрежден новый нагрудный знак
26 июня 2020, 12:59
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