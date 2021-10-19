https://uz.sputniknews.ru/20211019/prezidentu-uzbekistana-predlojili-vruchit-nagrudnyy-znak-i-shtandart-20966694.html

Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт

Президенту Узбекистана предложили вручить нагрудный знак и штандарт

Депутаты поддержали соответствующую инициативу и одобрили дополнения в закон об основных гарантиях деятельности главы государства. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T14:38+0500

2021-10-19T14:38+0500

2021-10-19T14:38+0500

политика

узбекистан

законопроект

президент

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Для президента Узбекистана учреждены отличительные знаки – нагрудный знак и штандарт (флаг). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана.Рассматривая предложенный законопроект глава ведомства Русланбек Давлетов напомнил, что "в других государствах подобные знаки вручаются после президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач.Парламентарии поддержали эту инициативу и одобрили соответствующие дополнения в закон "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан". Теперь документ рассмотрят сенаторы.

https://uz.sputniknews.ru/20200626/V-Uzbekistane-uchrezhden-novyy-nagrudnyy-znak-14418913.html

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узбекистан, законопроект, президент, нагрудный знак