https://uz.sputniknews.ru/20211019/spaset-li-severnyy-potok-2-evropu-ot-defitsita-gaza--video-20959003.html

Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео

Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео

Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом — пока что это техническое топливо. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T08:52+0500

2021-10-19T08:52+0500

2021-10-19T08:52+0500

видео

мультимедиа

евросоюз

газ

северный поток - 2

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Его пустили по первой нитке газопровода. Закачано около 177 миллионов кубометров "голубого" топлива. Вторая нитка — на подходе."Северный поток-2" должен спасти Европу от нехватки топлива. Сейчас европейцы вынуждены брать газ из подземных хранилищ. В начале октября цены на газ в ЕС достигли исторического максимума — более 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.Итак, выход есть: "Северный поток-2" готов к запуску, однако этот момент будет зависеть от процесса сертификации оператора проекта в Европе. Будут ли там затягивать, если учесть, что топлива в ЕС уже не хватает?Об этом — в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-20902007.html

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мультимедиа , евросоюз, газ, северный поток - 2