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Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео
Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео
Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом — пока что это техническое топливо. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T08:52+0500
2021-10-19T08:52+0500
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евросоюз
газ
северный поток - 2
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Его пустили по первой нитке газопровода. Закачано около 177 миллионов кубометров "голубого" топлива. Вторая нитка — на подходе."Северный поток-2" должен спасти Европу от нехватки топлива. Сейчас европейцы вынуждены брать газ из подземных хранилищ. В начале октября цены на газ в ЕС достигли исторического максимума — более 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.Итак, выход есть: "Северный поток-2" готов к запуску, однако этот момент будет зависеть от процесса сертификации оператора проекта в Европе. Будут ли там затягивать, если учесть, что топлива в ЕС уже не хватает?Об этом — в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-20902007.html
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мультимедиа , евросоюз, газ, северный поток - 2

Спасет ли "Северный поток-2" Европу от дефицита газа — видео

08:52 19.10.2021
397
© Sputnik
Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом — пока что это техническое топливо.
Его пустили по первой нитке газопровода. Закачано около 177 миллионов кубометров "голубого" топлива.
Вторая нитка — на подходе.
"Северный поток-2" должен спасти Европу от нехватки топлива. Сейчас европейцы вынуждены брать газ из подземных хранилищ.
Правда, и те заполнены лишь на 78%, что существенно меньше среднего показателя последних пяти лет.
В начале октября цены на газ в ЕС достигли исторического максимума — более 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Итак, выход есть: "Северный поток-2" готов к запуску, однако этот момент будет зависеть от процесса сертификации оператора проекта в Европе.
Будут ли там затягивать, если учесть, что топлива в ЕС уже не хватает?
Об этом — в видеосюжете.
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