https://uz.sputniknews.ru/20211019/uzbekistan-zaxoronit-yadovitye-veschestva-no-sdelaet-eto-s-umom-20960228.html

Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом

Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом

Спецсклады и полигоны передадут в оперативное управление территориальным подразделениям Госкомэкологии. И это не все. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T10:16+0500

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общество

узбекистан

отходы

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по регулированию деятельности специальных объектов, где захоронены и хранятся ядовитые химические и другие токсичные вещества.В Госкомэкологии, Санэпидслужбе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям выступили с несколькими предложениями, которые были одобрены:Хокимияту Ташкенсткой области совместно с соответствующими ведомствами поручено в течение месяца разработать и представить правительству обоснованные предложения по новому полигону для захоронения мышьяковистых отходов на территории поселка Яккатут Бустонликского района, а также дорожную карту по реализации этих мер.Ведомство также должно проводить ежеквартальный химического анализ состава почвы и подземных вод для определения распределения токсичных веществ вокруг спецобъектов.Кроме того, установлена персональная ответственность руководителей Госкомэкологии, МЧС и Службы санэпиднадзора за обеспечение безопасности всех спецобъектов с учетом своевременного захоронения ядовитых химических и других токсичных веществ.Основными принципами экологического контроля в Узбекистане являются законность, объективность, независимость, гласность, защита прав и законных интересов личности, общества и государства.

https://uz.sputniknews.ru/20190620/Kak-Uzbekistan-upravlyaet-yadovitymi-khimicheskimi-otkhodami-11816773.html

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узбекистан, отходы, госкомэкологии