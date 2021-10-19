https://uz.sputniknews.ru/20211019/uzbekistan-zaxoronit-yadovitye-veschestva-no-sdelaet-eto-s-umom-20960228.html
Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом
Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом
Спецсклады и полигоны передадут в оперативное управление территориальным подразделениям Госкомэкологии. И это не все. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T10:16+0500
2021-10-19T10:16+0500
2021-10-19T10:25+0500
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по регулированию деятельности специальных объектов, где захоронены и хранятся ядовитые химические и другие токсичные вещества.В Госкомэкологии, Санэпидслужбе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям выступили с несколькими предложениями, которые были одобрены:Хокимияту Ташкенсткой области совместно с соответствующими ведомствами поручено в течение месяца разработать и представить правительству обоснованные предложения по новому полигону для захоронения мышьяковистых отходов на территории поселка Яккатут Бустонликского района, а также дорожную карту по реализации этих мер.Ведомство также должно проводить ежеквартальный химического анализ состава почвы и подземных вод для определения распределения токсичных веществ вокруг спецобъектов.Кроме того, установлена персональная ответственность руководителей Госкомэкологии, МЧС и Службы санэпиднадзора за обеспечение безопасности всех спецобъектов с учетом своевременного захоронения ядовитых химических и других токсичных веществ.Основными принципами экологического контроля в Узбекистане являются законность, объективность, независимость, гласность, защита прав и законных интересов личности, общества и государства.
https://uz.sputniknews.ru/20190620/Kak-Uzbekistan-upravlyaet-yadovitymi-khimicheskimi-otkhodami-11816773.html
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узбекистан, отходы, госкомэкологии
Узбекистан "захоронит" ядовитые вещества, но сделает это с умом
10:16 19.10.2021 (обновлено: 10:25 19.10.2021)
Спецсклады и полигоны передадут в оперативное управление территориальным подразделениям Госкомэкологии. И это не все.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Правительство Узбекистана разработало
меры по регулированию деятельности специальных объектов, где захоронены и хранятся ядовитые химические и другие токсичные вещества.
В Госкомэкологии, Санэпидслужбе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям выступили с несколькими предложениями, которые были одобрены:
склад ядохимикатов и токсичных веществ Фарход-5, находящийся в Хавасском районе Сырдарьинской области, будет законсервирован;
ядовитые химикаты и токсичные вещества, хранящихся на складе в Каракамарском массиве Гузорского района Кашкадарьинской области, переведут на специальный полигон в Гузорском районе и затем консервируют.
Хокимияту Ташкенсткой области совместно с соответствующими ведомствами поручено в течение месяца разработать и представить правительству обоснованные предложения по новому полигону для захоронения мышьяковистых отходов на территории поселка Яккатут Бустонликского района, а также дорожную карту по реализации этих мер.
Консервация и реконструкция специальных объектов, вывоз мышьяковых отходов профинансируют из средств госбюджета. Текущие расходы на содержание специальных объектов — за счет средств Госкомэкологии.
Ведомство также должно проводить ежеквартальный химического анализ состава почвы и подземных вод для определения распределения токсичных веществ вокруг спецобъектов.
Кроме того, установлена персональная ответственность руководителей Госкомэкологии, МЧС и Службы санэпиднадзора за обеспечение безопасности всех спецобъектов с учетом своевременного захоронения ядовитых химических и других токсичных веществ.
Основными принципами экологического контроля в Узбекистане являются законность, объективность, независимость, гласность, защита прав и законных интересов личности, общества и государства.