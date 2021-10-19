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https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-fergane-startuet-proizvodstvo-elektromobiley-20962209.html
В Фергане стартует производство электромобилей
В Фергане стартует производство электромобилей
Предварительные испытания первых автомобилей пройдут уже в декабре 2021 года. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T11:24+0500
2021-10-19T11:24+0500
экономика
узбекистан
производство
автомобили
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. С процессом запуска завода ознакомился губернатор области Хайрулло Бозоров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Проект стоимостью 50 миллионов долларов реализуется на базе Ферганского механического завода. Из этой суммы 5 миллионов долларов вложил основатель завода, на такую же сумму он получил банковский кредит, а оставшиеся 40 миллионов – прямые иностранные инвестиции.Завод будет вводиться в эксплуатацию поэтапно до 2022 года. В рамках проекта будет создано более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.Уже в декабре 2021 года с конвейера в тестовом режиме сойдут 4 легковых и 8 грузовых автомобилей. Учитывая, что зарядных станций для электромобилей в стране пока мало, на начальном этапе планируется производить гибридные машины (с электрическим и бензиновым двигателем).Сейчас к работе готовы цех сборки и испытания электромобилей и цех электрофореза и окраски. Но заводу необходимы дополнительные площади. В ходе визита на производство глава региона поручил соответствующим должностным лицам в установленном порядке выделить помещения из свободных площадей на территории механического завода.Напомним, в настоящее время в Узбекистане выпускаются автомобили под маркой Chevrolet, в скором времени ожидается запуск производства модельного ряда автоконцерна Renault. Кроме того, в сентябре текущего года в республике стартовала серийная сборка автомобилей Lada.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/produktsiya-uzauto-motors-stala-samoy-jelannoy-v-kazaxstane-20910038.html
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узбекистан, производство, автомобили

В Фергане стартует производство электромобилей

11:24 19.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Фергане запущен цех по производству электромобилей
В Фергане запущен цех по производству электромобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Предварительные испытания первых автомобилей пройдут уже в декабре 2021 года.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Фергане начал работу завод по производству электромобилей Central Asia Motors. С процессом запуска завода ознакомился губернатор области Хайрулло Бозоров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Проект стоимостью 50 миллионов долларов реализуется на базе Ферганского механического завода. Из этой суммы 5 миллионов долларов вложил основатель завода, на такую же сумму он получил банковский кредит, а оставшиеся 40 миллионов – прямые иностранные инвестиции.
Завод будет вводиться в эксплуатацию поэтапно до 2022 года. В рамках проекта будет создано более 350 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 10 тысяч электромобилей в год.
Уже в декабре 2021 года с конвейера в тестовом режиме сойдут 4 легковых и 8 грузовых автомобилей. Учитывая, что зарядных станций для электромобилей в стране пока мало, на начальном этапе планируется производить гибридные машины (с электрическим и бензиновым двигателем).
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Рамиз БахтияровВ Фергане запущен цех по производству электромобилей
В Фергане запущен цех по производству электромобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
В Фергане запущен цех по производству электромобилей
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Рамиз Бахтияров
Сейчас к работе готовы цех сборки и испытания электромобилей и цех электрофореза и окраски. Но заводу необходимы дополнительные площади. В ходе визита на производство глава региона поручил соответствующим должностным лицам в установленном порядке выделить помещения из свободных площадей на территории механического завода.
Напомним, в настоящее время в Узбекистане выпускаются автомобили под маркой Chevrolet, в скором времени ожидается запуск производства модельного ряда автоконцерна Renault. Кроме того, в сентябре текущего года в республике стартовала серийная сборка автомобилей Lada.
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