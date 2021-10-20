https://uz.sputniknews.ru/20211020/agentstvo-kulturnogo-naslediya-provodit-proverku-po-faktu-snosa-mecheti-v-margilane-20991118.html

Агентство культурного наследия проводит проверку по факту сноса мечети в Маргилане

Агентство культурного наследия проводит проверку по факту сноса мечети в Маргилане

Молитвенный дом "Ходжа Порсо" включен в национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T17:33+0500

2021-10-20T17:33+0500

2021-10-20T17:33+0500

культура

маргилан

культурное наследие

мечеть

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Накануне в сети "Интернет" появилась информация о сносе мечети "Ходжа Порсо" в Маргилане. Сотрудники Агентства культурного наследия проводят служебную проверку по данному инциденту. Согласно информации агентства, в целях создания благоприятных условий для молящихся, посещающих старинную мечеть “Ходжа Порсо”, был представлен проект по строительству дополнительных зданий, прилегающих к территории мечети. Отмечается, что мечеть, расположенная в махалле "Ходжа Порсо" в Маргилане, включена в национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия в соответствии с постановлением Кабинета министров от 4 октября 2019 года. Мечеть "Ходжа Порсо" также используется Ферганским областным представительством управления мусульман Узбекистана в виде официального молельного зала. В настоящее время расследование продолжается. По результатам служебной проверки Агентством культурного наследия будет предоставлена дополнительная информация.

https://uz.sputniknews.ru/20190422/Zdanie-mecheti-Arifdzhanbaya-v-Tashkent-City-snosit-ne-budut-11310054.html

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маргилан, культурное наследие, мечеть