https://uz.sputniknews.ru/20211020/bolsonaru-mogut-obvinit-v-massovyx-ubiystvax-iz-za-smertey-ot-covid-sredi-braziltsev-20992482.html

Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев

Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев

Также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей президента Бразилии. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T18:13+0500

2021-10-20T18:13+0500

2021-10-20T18:13+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.Президента Бразилии Жаира Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей граждан от коронавируса, передает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.В соответствии с документом, Болсонару и другие представители правительства страны обвиняются в том, что они позволили COVID-19 распространиться среди населения для достижения коллективного иммунитета. В докладе авторы обвиняют администрацию президента в более чем половине всех смертей от коронавируса в Бразилии и призывают выдвинуть против главы государства обвинения в убийстве."Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - информируется в документе. Кроме того, в проекте доклада также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей Болсонару. По ожиданиям, окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, 20 октября. Отмечается, что некоторые части проектного документа могут быть изменены или обновлены до его официального представления.В случае одобрения комиссией Сената на следующей неделе, отчет планируется направить генпрокурору Аугусто Арасу. В течение 30 дней он должен будет объявить о мерах, вытекающих из доклада.

https://uz.sputniknews.ru/20200929/V-VOZ-somnevayutsya-v-statistike-smertnosti-ot-koronavirusa-15076653.html

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