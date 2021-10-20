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Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев
Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев
Также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей президента Бразилии. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:13+0500
2021-10-20T18:13+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.Президента Бразилии Жаира Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей граждан от коронавируса, передает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.В соответствии с документом, Болсонару и другие представители правительства страны обвиняются в том, что они позволили COVID-19 распространиться среди населения для достижения коллективного иммунитета. В докладе авторы обвиняют администрацию президента в более чем половине всех смертей от коронавируса в Бразилии и призывают выдвинуть против главы государства обвинения в убийстве."Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - информируется в документе. Кроме того, в проекте доклада также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей Болсонару. По ожиданиям, окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, 20 октября. Отмечается, что некоторые части проектного документа могут быть изменены или обновлены до его официального представления.В случае одобрения комиссией Сената на следующей неделе, отчет планируется направить генпрокурору Аугусто Арасу. В течение 30 дней он должен будет объявить о мерах, вытекающих из доклада.
https://uz.sputniknews.ru/20200929/V-VOZ-somnevayutsya-v-statistike-smertnosti-ot-koronavirusa-15076653.html
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президент, бразилия

Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID среди бразильцев

18:13 20.10.2021
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей президента Бразилии.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.Президента Бразилии Жаира Болсонару могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей граждан от коронавируса, передает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.
В соответствии с документом, Болсонару и другие представители правительства страны обвиняются в том, что они позволили COVID-19 распространиться среди населения для достижения коллективного иммунитета.
В докладе авторы обвиняют администрацию президента в более чем половине всех смертей от коронавируса в Бразилии и призывают выдвинуть против главы государства обвинения в убийстве.
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"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - информируется в документе.
Кроме того, в проекте доклада также рекомендуется привлечь к уголовный ответственности 69 других чиновников, в том числе трех сыновей Болсонару.
По ожиданиям, окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, 20 октября. Отмечается, что некоторые части проектного документа могут быть изменены или обновлены до его официального представления.
В случае одобрения комиссией Сената на следующей неделе, отчет планируется направить генпрокурору Аугусто Арасу. В течение 30 дней он должен будет объявить о мерах, вытекающих из доклада.
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