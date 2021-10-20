Общество
Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области
18:22 20.10.2021 (обновлено: 18:25 20.10.2021)
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© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаДикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Неожиданного гостя покормили, осмотрели ветеринары и выпустят на волю.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Неожиданный сюрприз ждал работников ООО "OQBUTA GOLD", расположенного в махалле "Рахматабад" Ургутского района Самаркандской области. Придя на работу утром 19 октября, они обнаружили на территории предприятия дикого зверя.
Неожиданным гостем оказалась молодая туркестанская рысь. Предположительно, представитель отряда кошачьих явился с другого берега реки Зарафшан, сообщает в Telegram-канале Информационная служба Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаДикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области
Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Работники покормили пушистую гостью, а затем связались с Ургутской районной инспекцией по экологии и охране окружающей среды и райотделом лесного хозяйства. Специалисты срочно выехали на место и отловили хищника.
"В настоящее время это уникальное животное проходит специальное ветеринарное обследование, и в ближайшее время его планируется выпустить в дикую природу", - говорится в сообщении экологов.
Туркестанская рысь – редкое животное, обитающее на территории Узбекистана в горах Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, в основном, в средней и верхней части гор. Распространена также в Казахстане, Монголии, западном Китае, Афганистане, Пакистане и на севере Индии.
9 октября, 12:20
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