https://uz.sputniknews.ru/20211020/dikaya-rys-prishla-na-predpriyatie-v-samarkandskoy-oblasti-20992667.html

Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области

Дикая рысь пришла на предприятие в Самаркандской области

Неожиданного гостя покормили, осмотрели ветеринары и выпустят на волю. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T18:22+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Неожиданный сюрприз ждал работников ООО "OQBUTA GOLD", расположенного в махалле "Рахматабад" Ургутского района Самаркандской области. Придя на работу утром 19 октября, они обнаружили на территории предприятия дикого зверя.Неожиданным гостем оказалась молодая туркестанская рысь. Предположительно, представитель отряда кошачьих явился с другого берега реки Зарафшан, сообщает в Telegram-канале Информационная служба Департамента экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области.Работники покормили пушистую гостью, а затем связались с Ургутской районной инспекцией по экологии и охране окружающей среды и райотделом лесного хозяйства. Специалисты срочно выехали на место и отловили хищника.Туркестанская рысь – редкое животное, обитающее на территории Узбекистана в горах Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая, в основном, в средней и верхней части гор. Распространена также в Казахстане, Монголии, западном Китае, Афганистане, Пакистане и на севере Индии.

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