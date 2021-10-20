https://uz.sputniknews.ru/20211020/igra-v-kalmara-freebritney-i-vaktsina-vypuschena-svecha-s-zapaxami-2021-goda-20977046.html
"Игра в кальмара", #FreeBritney и вакцина: выпущена свеча с запахами 2021 года
"Игра в кальмара", #FreeBritney и вакцина: выпущена свеча с запахами 2021 года
В новинке сочетаются несколько ароматов, связанных с актуальными темами последних месяцев. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T09:33+0500
2021-10-20T09:33+0500
2021-10-20T09:38+0500
в мире
торговля
свечи
запах
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Британский бренд Flaming Crap начал продавать необычную свечу — с запахами 2021 года.Сюда вошли популярные тренды последних месяцев: нашумевший сериал "Игра в кальмара", движение #FreeBritney, TikTok и вакцина от COVID-19.Интересно оформление свечи: каждый аромат выложен в свой слой. Свеча стоит 20 долларов. В прошлом году компания Flaming Crap выпускала свечу с запахом антисептика, Джо Экзотиком из "Короля тигров", древесным мускусом и банановым хлебом.Этим летом также появилась в продаже свеча с запахом богатства. Так и называется — Smells like Capitalism ("Пахнет как капитализм"). Цена — 2,8 тысячи долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
торговля, свечи, запах
"Игра в кальмара", #FreeBritney и вакцина: выпущена свеча с запахами 2021 года
09:33 20.10.2021 (обновлено: 09:38 20.10.2021)
В новинке сочетаются несколько ароматов, связанных с актуальными темами последних месяцев.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Британский бренд Flaming Crap начал продавать
необычную свечу — с запахами 2021 года.
Сюда вошли популярные тренды последних месяцев: нашумевший сериал "Игра в кальмара", движение #FreeBritney, TikTok и вакцина от COVID-19.
Интересно оформление свечи: каждый аромат выложен в свой слой.
В прошлом году компания Flaming Crap выпускала свечу с запахом антисептика, Джо Экзотиком из "Короля тигров", древесным мускусом и банановым хлебом.
Этим летом также появилась в продаже свеча с запахом богатства. Так и называется — Smells like Capitalism ("Пахнет как капитализм"). Цена — 2,8 тысячи долларов.