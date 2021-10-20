https://uz.sputniknews.ru/20211020/kod-dostupa-za-granitsu-chto-nado-znat-uzbekistantsam-20988449.html
Код доступа за границу: что надо знать узбекистанцам?
Код доступа за границу: что надо знать узбекистанцам?
Как узбекистанцу в пандемию выехать за границу, имея под рукой только телефон? Об этом вы можете узнать из видео - эксклюзивной онлайн-конференции Sputnik с... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T15:55+0500
2021-10-20T15:55+0500
2021-10-20T16:19+0500
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Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян рассказал о хороших новостях для пользователей из Узбекистана, а также о том, какие новые опции появились в приложении, куда будет расширятся география его использования и планируется ли увеличение сертифицированных лабораторий по тестированию в Узбекистане в рамках программы.Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.
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узбекистан, мобильное приложение, коронавирус covid-19, видео
Код доступа за границу: что надо знать узбекистанцам?
15:55 20.10.2021 (обновлено: 16:19 20.10.2021)
Как узбекистанцу в пандемию выехать за границу, имея под рукой только телефон? Об этом вы можете узнать из видео - эксклюзивной онлайн-конференции Sputnik с куратором проекта "Путешествую без COVID-19".
Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян рассказал о хороших новостях для пользователей из Узбекистана, а также о том, какие новые опции появились в приложении, куда будет расширятся география его использования и планируется ли увеличение сертифицированных лабораторий по тестированию в Узбекистане в рамках программы.
Изначально приложение разрабатывалось для удобства граждан из стран Евразийского экономического сообщества. В данный момент география значительно расширилась, к системе присоединились и другие страны СНГ: Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Молдова.
Еще одним новшеством приложения стало то, что в нем теперь отображаются не только данные о сданных ПЦР-тестах, но и информация о вакцинации гражданина, вплоть до типа введенной вакцины.