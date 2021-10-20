https://uz.sputniknews.ru/20211020/sneg-tuman-i-zamorozki-do-5-na-uzbekistan-nadvigaetsya-zima-20977634.html

Снег, туман и заморозки до −5: на Узбекистан надвигается зима

Снег, туман и заморозки до −5: на Узбекистан надвигается зима

В Узгидромете предупредили о вторжении на территорию страны холодных и влажных воздушных масс. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T10:30+0500

2021-10-20T10:30+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшую неделю.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области воздух охладится до +7-12 градусов, ночью вовсе ожидаются заморозки: от −3 до +2 градусов. Однако до конца недели воздух прогреется до +12-17 градусов.В Бухарской и Навоийской областях в ближайшие дни температура будет держаться в пределах +10-15 градусов, затем к воскресенью поднимется до +13-18 градусов. Ночью воздух охладится до −2 градусов.В Кашкадарьинской области также ожидаются дожди. Они пройдут в четверг. Что касается температуры, то днем она составит +13-20 градусов. Ночью воздух охладится до 0 градусов.В Сурхандарьинской области в четверг и пятницу будет дождливо. Температура установится в пределах +13-20 днем и +2-9 — ночью.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди прольют также весь четверг и пятницу. В ближайшие дни воздух прогреется до +21-26 градусов, однако затем похолодает до +12-17 градусов. Ночью температура опустится до −2 градусов.В горных районах республики пройдут дожди со снегом. В пятницу и на выходных в большинстве регионов возможен туман.

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