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В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото
В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото
Автодорога протяженностью 2 км связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T09:49+0500
2021-10-20T09:49+0500
2021-10-20T10:31+0500
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Двухкилометровая автотрасса открылась в столице для движения автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. Новая дорога связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа. Уже завершена первая фаза — построена трасса протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги. Через Малую кольцевую дорогу также возведен 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты уже сданы в эксплуатацию. На втором этапе планируется построить автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак.По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.Известно, что шестиполосные дороги и путепроводы позволят увеличить пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час и вдвое сократить время следования в пути.
ташкент
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ташкент, путепровод, автотрасса, автомобили, автомобилисты
В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото
09:49 20.10.2021 (обновлено: 10:31 20.10.2021)
Автодорога протяженностью 2 км связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Двухкилометровая автотрасса открылась в столице для движения автомобилей, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Новая дорога связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа. Уже завершена первая фаза — построена трасса протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги. Через Малую кольцевую дорогу также возведен 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты уже сданы в эксплуатацию.
На втором этапе планируется построить автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак.
По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.
Известно, что шестиполосные дороги и путепроводы позволят увеличить пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час и вдвое сократить время следования в пути.