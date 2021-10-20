https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-tashkente-otkrylas-novaya-avtotrassa-s-puteprovodom--foto-20977703.html

В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото

В Ташкенте открылась новая автотрасса с путепроводом — фото

Автодорога протяженностью 2 км связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T09:49+0500

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общество

ташкент

путепровод

автотрасса

автомобили

автомобилисты

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Двухкилометровая автотрасса открылась в столице для движения автомобилей, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. Новая дорога связывает Сергелийский район с центром города. Данный проект реализуется в два этапа. Уже завершена первая фаза — построена трасса протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги. Через Малую кольцевую дорогу также возведен 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты уже сданы в эксплуатацию. На втором этапе планируется построить автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак.По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.Известно, что шестиполосные дороги и путепроводы позволят увеличить пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час и вдвое сократить время следования в пути.

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ташкент, путепровод, автотрасса, автомобили, автомобилисты