https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-yaponii-posle-zemletryaseniya-vsplyli-zatoplennye-korabli-prizraki-20993397.html

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T18:41+0500

2021-10-20T18:41+0500

2021-10-20T18:41+0500

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение, возникшее в районе японского острова Иводзима, подняло со дна океана ранее затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, передает Daily Mail.В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле.Отмечается, что японские транспортные суда были захвачены войсками США во время битвы за Иводзиму. Американские военнослужащие перенесли их в западную часть острова и использовали в виде волнорезов.В 1968 году власти США вернули Японии остров Иводзиму. Сейчас он закрыт для въезда гражданских лиц. В настоящее время там расположена военная база Сил Самообороны.

https://uz.sputniknews.ru/20210215/16005416.html

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япония, землетрясение, остров, корабли