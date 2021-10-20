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В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки
В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки
В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:41+0500
2021-10-20T18:41+0500
в мире
япония
землетрясение
остров
корабли
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение, возникшее в районе японского острова Иводзима, подняло со дна океана ранее затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, передает Daily Mail.В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле.Отмечается, что японские транспортные суда были захвачены войсками США во время битвы за Иводзиму. Американские военнослужащие перенесли их в западную часть острова и использовали в виде волнорезов.В 1968 году власти США вернули Японии остров Иводзиму. Сейчас он закрыт для въезда гражданских лиц. В настоящее время там расположена военная база Сил Самообороны.
https://uz.sputniknews.ru/20210215/16005416.html
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япония, землетрясение, остров, корабли

В Японии после землетрясения всплыли затопленные корабли-призраки

18:41 20.10.2021
380
© AFP / Mandel NGANФлаг Японии
Флаг Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© AFP / Mandel NGAN
В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Землетрясение, возникшее в районе японского острова Иводзима, подняло со дна океана ранее затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны, передает Daily Mail.
В сети "Интернет" распространились фотоснимки части кораблей, выброшенных на берег и лежащих на вулканическом пепле.
Снова Фукусима: последствия мощного землетрясения в Японии - видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2021
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Отмечается, что японские транспортные суда были захвачены войсками США во время битвы за Иводзиму. Американские военнослужащие перенесли их в западную часть острова и использовали в виде волнорезов.
В 1968 году власти США вернули Японии остров Иводзиму. Сейчас он закрыт для въезда гражданских лиц. В настоящее время там расположена военная база Сил Самообороны.
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