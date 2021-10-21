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Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Су-30 из состава дежурных сил морской авиации России выполнили полет согласно международным правилам. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
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Российские истребители Су-30 показали американцам, кто в доме хозяин. Летательные аппараты сопроводили два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, которые летели над акваторией Черного моря в сторону госграницы РФ. Отмечается, что Су-30 из состава дежурных сил морской авиации выполнили полет согласно международным правилам и вернулись на аэродром базирования сразу после того, как только американцы развернулись. Смотрите в видео эффектные кадры полета.
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мультимедиа , истребитель, видео

Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

12:39 21.10.2021 (обновлено: 12:58 21.10.2021)
74
© Минобороны России
Су-30 из состава дежурных сил морской авиации России выполнили полет согласно международным правилам.
Российские истребители Су-30 показали американцам, кто в доме хозяин. Летательные аппараты сопроводили два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, которые летели над акваторией Черного моря в сторону госграницы РФ.
Отмечается, что Су-30 из состава дежурных сил морской авиации выполнили полет согласно международным правилам и вернулись на аэродром базирования сразу после того, как только американцы развернулись.
Смотрите в видео эффектные кадры полета.
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