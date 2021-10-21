https://uz.sputniknews.ru/20211021/kto-v-dome-xozyain-rossiyskie-istrebiteli-soprovodili-bombardirovschiki-ssha-nad-chernym-morem-21005189.html

Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Су-30 из состава дежурных сил морской авиации России выполнили полет согласно международным правилам. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

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Российские истребители Су-30 показали американцам, кто в доме хозяин. Летательные аппараты сопроводили два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B и два самолета-заправщика KC-135 ВВС США, которые летели над акваторией Черного моря в сторону госграницы РФ. Отмечается, что Су-30 из состава дежурных сил морской авиации выполнили полет согласно международным правилам и вернулись на аэродром базирования сразу после того, как только американцы развернулись. Смотрите в видео эффектные кадры полета.

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мультимедиа , истребитель, видео