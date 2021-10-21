https://uz.sputniknews.ru/20211021/lebedev-obsudil-s-uzbekskim-mid-itogi-sammita-sng-21016273.html

Лебедев обсудил с узбекским МИД итоги саммита СНГ

Лебедев обсудил с узбекским МИД итоги саммита СНГ

Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев на встрече с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана познакомился с ходом реформ. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T19:00+0500

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2021-10-21T19:00+0500

общество

снг

абдулазиз камилов

мид узбекистана

узбекистан

наблюдатели

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД.Сергей Лебедев прибыл в Узбекистан во главе миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих 24 октября президентских выборах.Стороны обсудили проводимые в стране реформы избирательного законодательства, активизацию роли парламента и политических партий, усиление общественного контроля в политических процессах.Дипломаты также поговорили об итогах недавнего Саммита СНГ и ходе реализации достигнутых договоренностей в рамках содружества.Глава Исполкома СНГ также встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.

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снг, абдулазиз камилов, мид узбекистана, узбекистан, наблюдатели, сергей лебедев