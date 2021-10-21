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Лебедев обсудил с узбекским МИД итоги саммита СНГ
Лебедев обсудил с узбекским МИД итоги саммита СНГ
Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев на встрече с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана познакомился с ходом реформ. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
снг
абдулазиз камилов
мид узбекистана
узбекистан
наблюдатели
сергей лебедев
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД.Сергей Лебедев прибыл в Узбекистан во главе миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих 24 октября президентских выборах.Стороны обсудили проводимые в стране реформы избирательного законодательства, активизацию роли парламента и политических партий, усиление общественного контроля в политических процессах.Дипломаты также поговорили об итогах недавнего Саммита СНГ и ходе реализации достигнутых договоренностей в рамках содружества.Глава Исполкома СНГ также встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
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снг, абдулазиз камилов, мид узбекистана, узбекистан, наблюдатели, сергей лебедев

Лебедев обсудил с узбекским МИД итоги саммита СНГ

19:00 21.10.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаГлава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на встрече с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев на встрече с Министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев на встрече с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана познакомился с ходом реформ.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД.
Сергей Лебедев прибыл в Узбекистан во главе миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих 24 октября президентских выборах.
"В ходе встречи отмечалось, что направление делегации Содружества является подтверждением огромного интереса партнеров по СНГ к происходящим в Узбекистане реформам и преобразованиям", - говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны обсудили проводимые в стране реформы избирательного законодательства, активизацию роли парламента и политических партий, усиление общественного контроля в политических процессах.
Дипломаты также поговорили об итогах недавнего Саммита СНГ и ходе реализации достигнутых договоренностей в рамках содружества.
Глава Исполкома СНГ также встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым.
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