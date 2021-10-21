https://uz.sputniknews.ru/20211021/maxmud-muradov-sobral-na-turnir-v-tashkente-molodyx-boytsov-iz-sng-21018345.html
Махмуд Мурадов собрал на турнир в Ташкенте молодых бойцов из СНГ
Махмуд Мурадов собрал на турнир в Ташкенте молодых бойцов из СНГ
Первый узбекистанский боец UFC Махмуд Мурадов дебютирует в качестве промоутера, открыв собственную лигу по смешанным единоборствам. Сегодня состоялась... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T21:50+0500
2021-10-21T21:50+0500
2021-10-21T22:00+0500
спорт
узбекистан
турнир
махмуд мурадов
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Соревнования в рамках первого турнира Muradov Professional League состоятся 22 октября в столичном спорткомплексе "Юнусабад". Он пожелал всем участникам успехов, главное, чтобы все остались довольны организацией турнира и не получили травм во время поединков.Как проходила церемония взвешивания и какая атмосфера царит перед дебютным спортивным событием, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, турнир, махмуд мурадов
Махмуд Мурадов собрал на турнир в Ташкенте молодых бойцов из СНГ
21:50 21.10.2021 (обновлено: 22:00 21.10.2021)
Первый узбекистанский боец UFC Махмуд Мурадов дебютирует в качестве промоутера, открыв собственную лигу по смешанным единоборствам. Сегодня состоялась церемония взвешивания соперников и битва взглядов.
Соревнования в рамках первого турнира Muradov Professional League состоятся 22 октября в столичном спорткомплексе "Юнусабад".
"Завтра у нас пройдет первый турнир, надеюсь не последний. Будем помогать бойцам и стоять за ними У нас есть ассоциация, которая поддерживает нас. Раньше такого не было. Сейчас огромные возможности. Президент внес огромный вклад в это дело. Я вам уверено скажу, что таких условий нет нигде – ни в Европе, ни в Средней Азии", — отметил спортсмен в интервью Sputnik Узбекистан.
Он пожелал всем участникам успехов, главное, чтобы все остались довольны организацией турнира и не получили травм во время поединков.
Как проходила церемония взвешивания и какая атмосфера царит перед дебютным спортивным событием, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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