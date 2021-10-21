Махмуд Мурадов собрал на турнир в Ташкенте молодых бойцов из СНГ

"Завтра у нас пройдет первый турнир, надеюсь не последний. Будем помогать бойцам и стоять за ними У нас есть ассоциация, которая поддерживает нас. Раньше такого не было. Сейчас огромные возможности. Президент внес огромный вклад в это дело. Я вам уверено скажу, что таких условий нет нигде – ни в Европе, ни в Средней Азии", — отметил спортсмен в интервью Sputnik Узбекистан.