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Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН
Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН
Президент России дал оценку предложению главы Турции реформировать Совет Безопасности ООН, который сегодня представлен пятью постоянными членами. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
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россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
совбез оон
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Владимир Путин ответил на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости пересмотреть состав Совбеза ООН. Российский лидер увидел в этом здравое зерно, но призвал "суетиться".По мнению Владимира Путина, реформирование международной организации необходимо. но это должны решать страны коллективно и разумно.В настоящее время в Совет Безопасности ООН с правом вето входят пять мировых держав: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Помимо этого десять стран имеют статус временных членов и избираются на два года.
россия
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, совбез оон

Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН

21:08 21.10.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Президент России дал оценку предложению главы Турции реформировать Совет Безопасности ООН, который сегодня представлен пятью постоянными членами.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Владимир Путин ответил на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости пересмотреть состав Совбеза ООН. Российский лидер увидел в этом здравое зерно, но призвал "суетиться".
По мнению Владимира Путина, реформирование международной организации необходимо. но это должны решать страны коллективно и разумно.

"Эрдоган прав, что после Второй Мировой был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, но нельзя допустить ошибок в реформировании ООН, не надо суетиться. Конечно, нужно учитывать мнение региональных держав, многие государства сегодня демонстрируют экономический рост. Та же Индия, к примеру, или Бразилия. Нужно представлять интересы и Латинской Америки, и африканского континента. Но нужно действовать согласовано".

6 октября 2021. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития энергетики. - Sputnik Узбекистан
Владимир Путин
Президент России
В настоящее время в Совет Безопасности ООН с правом вето входят пять мировых держав: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Помимо этого десять стран имеют статус временных членов и избираются на два года.
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