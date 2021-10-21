Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН

"Эрдоган прав, что после Второй Мировой был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, но нельзя допустить ошибок в реформировании ООН, не надо суетиться. Конечно, нужно учитывать мнение региональных держав, многие государства сегодня демонстрируют экономический рост. Та же Индия, к примеру, или Бразилия. Нужно представлять интересы и Латинской Америки, и африканского континента. Но нужно действовать согласовано".