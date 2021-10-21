https://uz.sputniknews.ru/20211021/putin-otreagiroval-na-ideyu-erdogana-reformirovat-sovbez-oon-21017816.html
Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН
Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН
Президент России дал оценку предложению главы Турции реформировать Совет Безопасности ООН, который сегодня представлен пятью постоянными членами. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T21:08+0500
2021-10-21T21:08+0500
2021-10-21T21:08+0500
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
совбез оон
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Владимир Путин ответил на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости пересмотреть состав Совбеза ООН. Российский лидер увидел в этом здравое зерно, но призвал "суетиться".По мнению Владимира Путина, реформирование международной организации необходимо. но это должны решать страны коллективно и разумно.В настоящее время в Совет Безопасности ООН с правом вето входят пять мировых держав: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Помимо этого десять стран имеют статус временных членов и избираются на два года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, совбез оон
Путин отреагировал на идею Эрдогана реформировать Совбез ООН
Президент России дал оценку предложению главы Турции реформировать Совет Безопасности ООН, который сегодня представлен пятью постоянными членами.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Владимир Путин ответил на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о необходимости пересмотреть состав Совбеза ООН. Российский лидер увидел в этом здравое зерно, но призвал "суетиться".
По мнению Владимира Путина, реформирование международной организации необходимо. но это должны решать страны коллективно и разумно.
"Эрдоган прав, что после Второй Мировой был определенный баланс сил, но сейчас он меняется, но нельзя допустить ошибок в реформировании ООН, не надо суетиться. Конечно, нужно учитывать мнение региональных держав, многие государства сегодня демонстрируют экономический рост. Та же Индия, к примеру, или Бразилия. Нужно представлять интересы и Латинской Америки, и африканского континента. Но нужно действовать согласовано".
Владимир Путин
Президент России
В настоящее время в Совет Безопасности ООН с правом вето входят пять мировых держав: Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Помимо этого десять стран имеют статус временных членов и избираются на два года.