https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-istoricheskix-gorodax-uzbekistana-poyavyatsya-magaziny-duty-free--21012201.html
В исторических городах Узбекистана появятся магазины Duty Free
В исторических городах Узбекистана появятся магазины Duty Free
Об этом стало известно из закона "О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан", одобренного Сенатом Олий Мажлиса. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T15:37+0500
2021-10-21T15:37+0500
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Самарканде, Бухаре, Хорезме, Коканде планируется открыть магазины беспошлинной торговли Duty Free. Об этом стало известно из закона "О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан", одобренного Сенатом Олий Мажлиса.Согласно документу, также сокращаются сроки таможенного оформления с трех дней до одних суток. Кроме того, отменяется выдача разрешений для размещения товаров и транспортных средств под соответствующие таможенные режимы.К тому же закрепляется правовая основа для установления нормы выхода товаров, образовавшихся в ходе переработки.Также намечено оптимизировать список товаров, освобождаемых от налогообложения при ввозе на территорию Узбекистана.Помимо этого, Таможенный кодекс дополнится новыми статьями, согласно которым будет введена новая система досудебного разрешения споров между таможней и предпринимателями.
https://uz.sputniknews.ru/20191210/Samozanyatye-gidy-i-duty-free-chto-zhdet-rynok-turizma-Uzbekistana-v-novom-godu-12977888.html
https://uz.sputniknews.ru/20190519/Duty-Free-s-yuvelirnymi-izdeliyami-otkroyutsya-v-aeroportakh-Uzbekistana-11537889.html
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кодекс, закон, таможня
В исторических городах Узбекистана появятся магазины Duty Free
15:37 21.10.2021 (обновлено: 15:38 21.10.2021)
Об этом стало известно из закона "О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан", одобренного Сенатом Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В Самарканде, Бухаре, Хорезме, Коканде планируется открыть магазины беспошлинной торговли Duty Free. Об этом стало известно из закона "О внесении дополнений и изменений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан", одобренного
Сенатом Олий Мажлиса.
Согласно документу, также сокращаются сроки таможенного оформления с трех дней до одних суток.
Кроме того, отменяется выдача разрешений для размещения товаров и транспортных средств под соответствующие таможенные режимы.
К тому же закрепляется правовая основа для установления нормы выхода товаров, образовавшихся в ходе переработки.
Также намечено оптимизировать список товаров, освобождаемых от налогообложения при ввозе на территорию Узбекистана.
Помимо этого, Таможенный кодекс дополнится новыми статьями, согласно которым будет введена новая система досудебного разрешения споров между таможней и предпринимателями.