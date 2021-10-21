https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-sostave-verxovnogo-suda-uzbekistana-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-21014863.html

В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые изменения

В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые изменения

В госучреждении избраны новые судьи. На должности назначены Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T17:49+0500

2021-10-21T17:49+0500

2021-10-21T17:52+0500

общество

назначение

верховный суд узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21014814_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_989cf66f61c7f87d0d45ffdd3f4a771f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новыми судьями Верховного суда Узбекистана стали Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев, сообщает пресс-служба Сената. По информации госучреждения, соответствующее постановление принято согласно Конституции и Конституционному закону РУз "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан".Отмечается, что уполномоченные лица высшего судебного органа избраны на 10-летний срок. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей некоторые судьи Верховного суда в связи с их переходом на другую работу. В феврале этого года на пост зампредседателя Верховного суда – председателя Судебной коллегии по гражданским делам был избран Турахуджаев Халилилло Собиржонович.

https://uz.sputniknews.ru/20181103/Verkhovnyy-sud-Uzbekistana-otchitalsya-o-rabote-9869449.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

назначение, верховный суд узбекистана