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В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые изменения
В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые изменения
В госучреждении избраны новые судьи. На должности назначены Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T17:49+0500
2021-10-21T17:52+0500
общество
назначение
верховный суд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новыми судьями Верховного суда Узбекистана стали Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев, сообщает пресс-служба Сената. По информации госучреждения, соответствующее постановление принято согласно Конституции и Конституционному закону РУз "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан".Отмечается, что уполномоченные лица высшего судебного органа избраны на 10-летний срок. Кроме того, освобождены от занимаемых должностей некоторые судьи Верховного суда в связи с их переходом на другую работу. В феврале этого года на пост зампредседателя Верховного суда – председателя Судебной коллегии по гражданским делам был избран Турахуджаев Халилилло Собиржонович.
https://uz.sputniknews.ru/20181103/Verkhovnyy-sud-Uzbekistana-otchitalsya-o-rabote-9869449.html
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назначение, верховный суд узбекистана

В составе Верховного суда Узбекистана произошли кадровые изменения

17:49 21.10.2021 (обновлено: 17:52 21.10.2021)
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В госучреждении избраны новые судьи. На должности назначены Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Новыми судьями Верховного суда Узбекистана стали Ойбек Азамжонович Баракабаев и Дониёржон Мухаматжонович Тожибоев, сообщает пресс-служба Сената.
По информации госучреждения, соответствующее постановление принято согласно Конституции и Конституционному закону РУз "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан".
А судьи что - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2018
Инфографика
В борьбе за справедливость: Верховный суд Узбекистана отчитался о работе
3 ноября 2018, 13:11
430
Отмечается, что уполномоченные лица высшего судебного органа избраны на 10-летний срок.
Кроме того, освобождены от занимаемых должностей некоторые судьи Верховного суда в связи с их переходом на другую работу.
В феврале этого года на пост зампредседателя Верховного суда – председателя Судебной коллегии по гражданским делам был избран Турахуджаев Халилилло Собиржонович.
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