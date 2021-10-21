https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-tashkente-proydet-igra-v-kalmara-21013912.html
В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"
В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"
Столичный развлекательный центр проведет квест по мотивам популярного телесериала. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T17:03+0500
2021-10-21T17:03+0500
2021-10-21T17:03+0500
общество
узбекистан
ташкент
сериал
игра
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Ташкенте пройдет квест по популярному телесериалу "Игра в кальмара". Тематическое развлечение организует развлекательный парк "Magic city".Главный приз квеста - iPhone 13 Pro, будут и другие призы, сообщается в Instagram-аккаунте парка.Игра, которая пройдет 23 октября, будет состоять из четырех туров. Принять участие в развлечении смогут 500 посетителей парка, купивших специальный браслет."Игра в кальмара" - популярный южнокорейский телесериал, в котором герои участвуют в турнире на выживание ради большого денежного приза. Шестисерийное шоу завоевало большую популярность в мире сразу после выхода на канале Netflix. В адрес сериала поднялась волна критики в связи с его откровенной жестокостью.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, сериал, игра
В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"
Столичный развлекательный центр проведет квест по мотивам популярного телесериала.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Ташкенте пройдет квест по популярному телесериалу "Игра в кальмара". Тематическое развлечение организует развлекательный парк "Magic city".
Главный приз квеста - iPhone 13 Pro, будут и другие призы, сообщается в Instagram-аккаунте
парка.
Игра, которая пройдет 23 октября, будет состоять из четырех туров. Принять участие в развлечении смогут 500 посетителей парка, купивших специальный браслет.
"Игра в кальмара" - популярный южнокорейский телесериал, в котором герои участвуют в турнире на выживание ради большого денежного приза. Шестисерийное шоу завоевало большую популярность в мире сразу после выхода на канале Netflix. В адрес сериала поднялась волна критики в связи с его откровенной жестокостью.