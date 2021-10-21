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В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"
В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"
Столичный развлекательный центр проведет квест по мотивам популярного телесериала. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T17:03+0500
2021-10-21T17:03+0500
общество
узбекистан
ташкент
сериал
игра
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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Ташкенте пройдет квест по популярному телесериалу "Игра в кальмара". Тематическое развлечение организует развлекательный парк "Magic city".Главный приз квеста - iPhone 13 Pro, будут и другие призы, сообщается в Instagram-аккаунте парка.Игра, которая пройдет 23 октября, будет состоять из четырех туров. Принять участие в развлечении смогут 500 посетителей парка, купивших специальный браслет."Игра в кальмара" - популярный южнокорейский телесериал, в котором герои участвуют в турнире на выживание ради большого денежного приза. Шестисерийное шоу завоевало большую популярность в мире сразу после выхода на канале Netflix. В адрес сериала поднялась волна критики в связи с его откровенной жестокостью.
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узбекистан, ташкент, сериал, игра

В Ташкенте пройдет "Игра в кальмара"

17:03 21.10.2021
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© REUTERS / Vidhyaa ChandramohanУчастники «Игры в кальмара» в Корейском культурном центре в Абу-Даби, ОАЭ
Участники «Игры в кальмара» в Корейском культурном центре в Абу-Даби, ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© REUTERS / Vidhyaa Chandramohan
Столичный развлекательный центр проведет квест по мотивам популярного телесериала.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. В Ташкенте пройдет квест по популярному телесериалу "Игра в кальмара". Тематическое развлечение организует развлекательный парк "Magic city".
Главный приз квеста - iPhone 13 Pro, будут и другие призы, сообщается в Instagram-аккаунте парка.
Игра, которая пройдет 23 октября, будет состоять из четырех туров. Принять участие в развлечении смогут 500 посетителей парка, купивших специальный браслет.
"Игра в кальмара" - популярный южнокорейский телесериал, в котором герои участвуют в турнире на выживание ради большого денежного приза. Шестисерийное шоу завоевало большую популярность в мире сразу после выхода на канале Netflix. В адрес сериала поднялась волна критики в связи с его откровенной жестокостью.
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