https://uz.sputniknews.ru/20211022/alek-bolduin-na-semkax-zastrelil-operatora-21028711.html
Алек Болдуин на съемках застрелил оператора
Алек Болдуин на съемках застрелил оператора
Во время съемок фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин ранил оператора и режиссера. Оператор скончалась, режиссер выписан из больницы. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T15:01+0500
2021-10-22T15:01+0500
2021-10-22T15:12+0500
в мире
происшествие
сша
актер
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно убил оператора и ранил режиссера, сообщает РИА Новости.Пистолет, из которого стрелял актер, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в результате выстрела пуля или осколки ранили двоих человек. Оператор Галина Хатчинс, уроженка СССР, была доставлена по санавиации в больницу с тяжелой травмой. Врачам не удалось спасти ей жизнь.Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу. Как сообщила в своем Twitter-аккаунте актриса Фрэнсис Фишер, также участвующая в съемках, Соуза уже выписался из больницы.После инцидента потрясенный Алек Болдуин сам явился в офис шерифа и дал показания. Полиция не выдвигает обвинений в адрес актера. Подписчики Алека Болдуина в Twitter уже припомнили ему пост 2017 года, в котором Болдуин писал: "Интересно, каково это – несправедливо убить кого-то…". Пост был написан после того, как американский полицейский застрелил темнокожего. "Мне жаль, что судьба решила, что вам нужно это выяснить…", "Чертова карма!" - пишут пользователи в комментариях.Похожая трагедия произошла с сыном Брюса Ли Брэндоном во время съемок фильма "Ворон" в 1993 году. Актер получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
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происшествие, сша, актер
Алек Болдуин на съемках застрелил оператора
15:01 22.10.2021 (обновлено: 15:12 22.10.2021)
Во время съемок фильма "Ржавчина" актер Алек Болдуин ранил оператора и режиссера. Оператор скончалась, режиссер выписан из больницы.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik.
Американский актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно убил оператора и ранил режиссера, сообщает РИА Новости
.
Пистолет, из которого стрелял актер, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в результате выстрела пуля или осколки ранили двоих человек. Оператор Галина Хатчинс, уроженка СССР, была доставлена по санавиации в больницу с тяжелой травмой. Врачам не удалось спасти ей жизнь.
Режиссер картины Джоэл Соуза был ранен в ключицу. Как сообщила в своем Twitter-аккаунте актриса Фрэнсис Фишер, также участвующая в съемках, Соуза уже выписался из больницы.
После инцидента потрясенный Алек Болдуин сам явился в офис шерифа и дал показания. Полиция не выдвигает обвинений в адрес актера.
Подписчики Алека Болдуина в Twitter уже припомнили ему пост 2017 года, в котором Болдуин писал: "Интересно, каково это – несправедливо убить кого-то…". Пост был написан после того, как американский полицейский застрелил темнокожего. "Мне жаль, что судьба решила, что вам нужно это выяснить…", "Чертова карма!" - пишут пользователи в комментариях.
Похожая трагедия произошла с сыном Брюса Ли Брэндоном во время съемок фильма "Ворон" в 1993 году. Актер получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.