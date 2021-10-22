https://uz.sputniknews.ru/20211022/i-v-znoy-i-v-xolod-kak-rabotaet-flagman-gazovyy-industrii-uzbekistana--kandymskiy-gpk-21031578.html

И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК

И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК

Газоперерабатывающий комплекс компании "ЛУКОЙЛ" был введен в строй в апреле 2018 года и за этот период превратился в передовую производственную площадку... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T17:34+0500

2021-10-22T17:34+0500

2021-10-22T18:09+0500

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узбекистан

бухарская область

промышленность

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кандымский гпк

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Кандымский ГПК открылся в апреле 2018 в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном. Ежегодно предприятие выдает свыше 8 миллиардов кубов газа, а также почти полмиллиона тонн технической серы.Весь процесс полностью автоматизирован, а сотрудники лишь контролируют производственные цепочки и следят за состоянием оборудования. Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.О передовых технологиях и условиях труда на флагманском предприятии отрасли смотрите в нашем сюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20180420/mirzieev-kandym-uzbekistan-lukoil-8000715.html

https://uz.sputniknews.ru/20180429/gpk-na-kandyme-8088018.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, бухарская область, промышленность, газ, кандымский гпк