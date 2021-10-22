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И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК
И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК
Газоперерабатывающий комплекс компании "ЛУКОЙЛ" был введен в строй в апреле 2018 года и за этот период превратился в передовую производственную площадку... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
бухарская область
промышленность
газ
кандымский гпк
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Кандымский ГПК открылся в апреле 2018 в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном. Ежегодно предприятие выдает свыше 8 миллиардов кубов газа, а также почти полмиллиона тонн технической серы.Весь процесс полностью автоматизирован, а сотрудники лишь контролируют производственные цепочки и следят за состоянием оборудования. Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.О передовых технологиях и условиях труда на флагманском предприятии отрасли смотрите в нашем сюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20180420/mirzieev-kandym-uzbekistan-lukoil-8000715.html
https://uz.sputniknews.ru/20180429/gpk-na-kandyme-8088018.html
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узбекистан, бухарская область, промышленность, газ, кандымский гпк

И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК

17:34 22.10.2021 (обновлено: 18:09 22.10.2021)
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Газоперерабатывающий комплекс компании "ЛУКОЙЛ" был введен в строй в апреле 2018 года и за этот период превратился в передовую производственную площадку, аналогов которой практически нет в регионе.
Кандымский ГПК открылся в апреле 2018 в рамках масштабного двустороннего проекта между Россией и Узбекистаном. Ежегодно предприятие выдает свыше 8 миллиардов кубов газа, а также почти полмиллиона тонн технической серы.
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Весь процесс полностью автоматизирован, а сотрудники лишь контролируют производственные цепочки и следят за состоянием оборудования.
"Условия тут суровые — этот гигант вырос посреди пустыни. Летом температура поднимается выше 40 градусов, а зимой бывают морозы до минус 20. Но ничего, мы работаем, процесс не прерывается. Это уникальный для страны и региона объект", — рассказал Sputnik Узбекистан заместитель гендиректора Кандымского ГПК Вадим Рябенький.
Завод поставляет на рынок республики высококачественный природный газ, а также продукты его переработки.
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О передовых технологиях и условиях труда на флагманском предприятии отрасли смотрите в нашем сюжете.
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