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Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
В Узбекистане запущено серийное производство вакцин против коронавируса. Смотрите в нашей фотоленте, какие условия созданы в Jurabek Laboratories для... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа

Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото

15:28 22.10.2021 (обновлено: 15:33 22.10.2021)
В Узбекистане запущено серийное производство вакцин против коронавируса. Смотрите в нашей фотоленте, какие условия созданы в Jurabek Laboratories для изготовления препаратов от COVID.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Узбекистане изготавливать вакцины против коронавируса поручено компании Jurabek Laboratories

В Узбекистане изготавливать вакцины против коронавируса поручено компании Jurabek Laboratories - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Узбекистане изготавливать вакцины против коронавируса поручено компании Jurabek Laboratories

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Предприятие выиграло тендер на производство препаратов от COVID.

Предприятие выиграло тендер на производство препаратов от COVID. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Предприятие выиграло тендер на производство препаратов от COVID.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В конкурсном отборе участвовали шесть претендентов.

В конкурсном отборе участвовали шесть претендентов. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В конкурсном отборе участвовали шесть претендентов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Однако только в Jurabek Laboratories были созданы все необходимые условия для изготовления вакцин.

Однако только в Jurabek Laboratories были созданы все необходимые условия для изготовления вакцин. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Однако только в Jurabek Laboratories были созданы все необходимые условия для изготовления вакцин.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Завод уже запустил серийное производство препаратов от COVID.

Завод уже запустил серийное производство препаратов от COVID. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Завод уже запустил серийное производство препаратов от COVID.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В фармацевтической лаборатории предусмотрена специальная асептическая комната.

В фармацевтической лаборатории предусмотрена специальная асептическая комната. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В фармацевтической лаборатории предусмотрена специальная асептическая комната.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Специалисты на предприятии работают в защитных комбинезонах, предотвращающих попадание инородных тел во время изготовления вакцин.

Специалисты на предприятии работают в защитных комбинезонах, предотвращающих попадание инородных тел во время изготовления вакцин. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Специалисты на предприятии работают в защитных комбинезонах, предотвращающих попадание инородных тел во время изготовления вакцин.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затем готовый продукт поступает на расфасовку.

Затем готовый продукт поступает на расфасовку. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затем готовый продукт поступает на расфасовку.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Во время распределения работники проверяют целостность флаконов для инъекций.

Во время распределения работники проверяют целостность флаконов для инъекций. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Дмитрий Виноградов

Во время распределения работники проверяют целостность флаконов для инъекций.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затем сотрудники лаборатории аккуратно упаковывают препараты.

Затем сотрудники лаборатории аккуратно упаковывают препараты. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Затем сотрудники лаборатории аккуратно упаковывают препараты.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для хранения вакцин на предприятии установлены специальные холодильные камеры.

Для хранения вакцин на предприятии установлены специальные холодильные камеры. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Для хранения вакцин на предприятии установлены специальные холодильные камеры.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

За поддержанием нужного температурного режима следят специалисты.

За поддержанием нужного температурного режима следят специалисты. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

За поддержанием нужного температурного режима следят специалисты.

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