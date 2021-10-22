https://uz.sputniknews.ru/20211022/proizvodstvo-vaktsin-v-uzbekistane-kak-sozdayut-sputnik-v-v-jurabek-laboratories--foto-21009284.html
Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
В Узбекистане запущено серийное производство вакцин против коронавируса. Смотрите в нашей фотоленте, какие условия созданы в Jurabek Laboratories для... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T15:28+0500
2021-10-22T15:28+0500
2021-10-22T15:33+0500
фото
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21008714_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8c854b10ecdd3a7e8ef52ac09a66dca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21008714_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_725b05b7ac2b483aee209baa1ac404a2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа
Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
15:28 22.10.2021 (обновлено: 15:33 22.10.2021)
В Узбекистане запущено серийное производство вакцин против коронавируса. Смотрите в нашей фотоленте, какие условия созданы в Jurabek Laboratories для изготовления препаратов от COVID.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане изготавливать вакцины против коронавируса поручено компании Jurabek Laboratories
В Узбекистане изготавливать вакцины против коронавируса поручено компании Jurabek Laboratories
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Предприятие выиграло тендер на производство препаратов от COVID.
Предприятие выиграло тендер на производство препаратов от COVID.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В конкурсном отборе участвовали шесть претендентов.
В конкурсном отборе участвовали шесть претендентов.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Однако только в Jurabek Laboratories были созданы все необходимые условия для изготовления вакцин.
Однако только в Jurabek Laboratories были созданы все необходимые условия для изготовления вакцин.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Завод уже запустил серийное производство препаратов от COVID.
Завод уже запустил серийное производство препаратов от COVID.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В фармацевтической лаборатории предусмотрена специальная асептическая комната.
В фармацевтической лаборатории предусмотрена специальная асептическая комната.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Специалисты на предприятии работают в защитных комбинезонах, предотвращающих попадание инородных тел во время изготовления вакцин.
Специалисты на предприятии работают в защитных комбинезонах, предотвращающих попадание инородных тел во время изготовления вакцин.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Затем готовый продукт поступает на расфасовку.
Затем готовый продукт поступает на расфасовку.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Во время распределения работники проверяют целостность флаконов для инъекций.
Во время распределения работники проверяют целостность флаконов для инъекций.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Затем сотрудники лаборатории аккуратно упаковывают препараты.
Затем сотрудники лаборатории аккуратно упаковывают препараты.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для хранения вакцин на предприятии установлены специальные холодильные камеры.
Для хранения вакцин на предприятии установлены специальные холодильные камеры.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
За поддержанием нужного температурного режима следят специалисты.
За поддержанием нужного температурного режима следят специалисты.