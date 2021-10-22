https://uz.sputniknews.ru/20211022/rossiyskiy-sibur-zainteresovalsya-proektami-uzbekistana-v-nefteximii-21020436.html
Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии
Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии
Речь идет о проектах, вносящих развитие и динамичные изменения в области глубокой переработки углеводородов в РУз и темпы развития нефтехимии. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T08:58+0500
2021-10-22T08:58+0500
2021-10-22T09:02+0500
общество
uzbekistan gtl
министерство энергетики узбекистана
нефтегазовая отрасль
"сибур"
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. ПАО "Сибур Холдинг" проявляет интерес к проектам нефтехимии, которые реализуются в Узбекистане. На днях делегация компании во главе с председателем компании Дмитрием Коновым ознакомилась с крупными объектами в нефтегазовой сфере РУз.В частности, представители российской компании в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетили GTL-завод по производству синтетического жидкого топлива, а также ознакомились с проектом по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса.Ранее АО "Узбекнефтегаз" сообщал, что планирует расширение мощностей УДП "Шуртанский газохимический комплекс" в целях создания первого в стране нефтехимического кластера.Проект предусматривает увеличение к 2021 году мощностей ГХК в четыре раза — до 500 тысяч тонн полимерной продукции (полиэтилен, полипропилен), а также 50 тысяч тонн пиролизного дистиллята в год. В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству завода GTL стоимостью 3,7 миллиарда долларов. В соответствии с утвержденным ТЭО проекта завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизтоплива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год. Строителем под ключ технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction. Ввод завода в строй запланирован до конца 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20201221/Uzbekneftegaz-privlek-Sibur-i-Gazprom-neft-k-proektam-v-gazokhimii-15644921.html
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uzbekistan gtl, министерство энергетики узбекистана, нефтегазовая отрасль, "сибур"
Российский "Сибур" заинтересовался проектами Узбекистана в нефтехимии
08:58 22.10.2021 (обновлено: 09:02 22.10.2021)
Речь идет о проектах, вносящих развитие и динамичные изменения в области глубокой переработки углеводородов в РУз и темпы развития нефтехимии.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. ПАО "Сибур Холдинг" проявляет интерес к проектам нефтехимии, которые реализуются в Узбекистане.
На днях делегация компании во главе с председателем компании Дмитрием Коновым ознакомилась с крупными объектами в нефтегазовой сфере РУз.
"Делегация "Сибур Холдинга" проявила большой интерес к проектам, вносящим развитие и динамичные изменения в области глубокой переработки углеводородов в Узбекистане и темпы развития нефтехимии", — сообщили в Минэнерго.
В частности, представители российской компании в ходе поездки в Кашкадарьинскую область посетили GTL-завод по производству синтетического жидкого топлива, а также ознакомились с проектом по расширению производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса.
Ранее АО "Узбекнефтегаз" сообщал, что планирует расширение мощностей УДП "Шуртанский газохимический комплекс" в целях создания первого в стране нефтехимического кластера.
Проект предусматривает увеличение к 2021 году мощностей ГХК в четыре раза — до 500 тысяч тонн полимерной продукции (полиэтилен, полипропилен), а также 50 тысяч тонн пиролизного дистиллята в год.
Существенный рост будет обеспечен за счет вовлечения в производство синтетической нафты, которая будет поставляться с завода синтетического топлива (процесс GTL — gas to liquid) в Кашкадарьинской области.
В начале 2017 года Uzbekistan GTL, стопроцентная "дочка" "Узбекнефтегаза", приступила к строительству завода GTL стоимостью 3,7 миллиарда долларов.
В соответствии с утвержденным ТЭО проекта завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить 743,5 тысячи тонн дизтоплива, 311 тысяч тонн авиакеросина, 431,1 тысячи тонн нафты и 20,9 тысячи тонн сжиженного газа в год.
Строителем под ключ технологической части завода выступает южнокорейская Hyundai Engineering & Construction. Ввод завода в строй запланирован до конца 2021 года.