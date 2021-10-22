https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekskiy-povar-raskryl-kakoy-plov-el-tamerlan-chtoby-ostavatsya-v-forme-21020771.html
Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме
Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме
Чем отличается плов в разных областях страны и как правильно готовить это национальное блюдо — читайте в обзоре. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T09:29+0500
2021-10-22T09:29+0500
2021-10-22T10:55+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Плов в Узбекистане в каждом регионе особенный: рецептов существует масса, однако главные ингредиенты неизменны — это мясо, морковь и рис. Секрет — в их смешивании и добавлении какой-нибудь изюминки. Об этом РИА Новости рассказал повар Ташкентского центра плова Дониер Якубов.В узбекской столице в основном добавляют "лазерный" рис, продольный по форме, который может впитать много влаги, не развариваясь. Этот сорт риса вывели еще во времена СССР. Для вкусного плова очень важно правильно подготовить зирвак: своего рода "подушку" для риса. На плов для средней семьи соотношение мяса, лука, моркови к рису должно быть один к одному. Все это необходимо хорошенько прожарить в казане на растительном масле.Овощи и мясо (только баранина) заливают горячей водой, и дают зирваку провариться 40-50 минут под закрытой крышкой. Далее промытый рис выкладывают на подготовленную "подушку" зирвака, выравнивают, снова доливают горячей водой на мизинец и дают потомиться еще 40-50 минут, пока вода полностью не выпарится.При этом не добавляется никаких добавок — это делает андижанский плов особенным по вкусу. В Ферганской долине между тем используют рис "девзира" коричнево-розоватого цвета и не кладут никаких сладких приправ. Правда, без чая или овощного салата такой плов желудку просто так не усвоить — он получается довольно жирным.По его мнению, именно таким пловом питались воины Амира Темура (Тамерлана, основателя империи Тимуридов со столицей в Самарканде), что позволило им быть в форме и завоевать всю Среднюю Азию.
https://uz.sputniknews.ru/20151120/1102098.html
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амир темур, еда, плов
Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме
09:29 22.10.2021 (обновлено: 10:55 22.10.2021)
Чем отличается плов в разных областях страны и как правильно готовить это национальное блюдо — читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Плов в Узбекистане в каждом регионе особенный: рецептов существует масса, однако главные ингредиенты неизменны — это мясо, морковь и рис.
Секрет — в их смешивании и добавлении какой-нибудь изюминки.
Об этом РИА Новости
рассказал повар Ташкентского центра плова Дониер Якубов.
"В Ташкенте в плов добавляют изюм, черный перец-горошек и исключительно желтую морковь, что придает плову особый вкус и аромат", — рассказал Якубов.
В узбекской столице в основном добавляют "лазерный" рис, продольный по форме, который может впитать много влаги, не развариваясь. Этот сорт риса вывели еще во времена СССР.
Для вкусного плова очень важно правильно подготовить зирвак: своего рода "подушку" для риса. На плов для средней семьи соотношение мяса, лука, моркови к рису должно быть один к одному.
Все это необходимо хорошенько прожарить в казане на растительном масле.
Овощи и мясо (только баранина) заливают горячей водой, и дают зирваку провариться 40-50 минут под закрытой крышкой. Далее промытый рис выкладывают на подготовленную "подушку" зирвака, выравнивают, снова доливают горячей водой на мизинец и дают потомиться еще 40-50 минут, пока вода полностью не выпарится.
"Но в Андижанской области, например, в плов добавляют не горячую, а холодную воду и рис промывают не меньше пяти-шести раз", — обратил внимание повар.
При этом не добавляется никаких добавок — это делает андижанский плов особенным по вкусу.
В Ферганской долине между тем используют рис "девзира" коричнево-розоватого цвета и не кладут никаких сладких приправ. Правда, без чая или овощного салата такой плов желудку просто так не усвоить — он получается довольно жирным.
"Самый диетический плов готовят в Самарканде. Здесь все раскладывается в казане по слоям, не смешивается — мясо, морковь, рис", — добавил Якубов.
По его мнению, именно таким пловом питались воины Амира Темура (Тамерлана, основателя империи Тимуридов со столицей в Самарканде), что позволило им быть в форме и завоевать всю Среднюю Азию.