https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekskiy-povar-raskryl-kakoy-plov-el-tamerlan-chtoby-ostavatsya-v-forme-21020771.html

Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме

Узбекский повар раскрыл, какой плов ел Тамерлан, чтобы оставаться в форме

Чем отличается плов в разных областях страны и как правильно готовить это национальное блюдо — читайте в обзоре. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T09:29+0500

2021-10-22T09:29+0500

2021-10-22T10:55+0500

общество

амир темур

еда

плов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/378/79/3787930_0:0:977:549_1920x0_80_0_0_8f9b654d6136c7bd4e1e64b754dcb7e9.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Плов в Узбекистане в каждом регионе особенный: рецептов существует масса, однако главные ингредиенты неизменны — это мясо, морковь и рис. Секрет — в их смешивании и добавлении какой-нибудь изюминки. Об этом РИА Новости рассказал повар Ташкентского центра плова Дониер Якубов.В узбекской столице в основном добавляют "лазерный" рис, продольный по форме, который может впитать много влаги, не развариваясь. Этот сорт риса вывели еще во времена СССР. Для вкусного плова очень важно правильно подготовить зирвак: своего рода "подушку" для риса. На плов для средней семьи соотношение мяса, лука, моркови к рису должно быть один к одному. Все это необходимо хорошенько прожарить в казане на растительном масле.Овощи и мясо (только баранина) заливают горячей водой, и дают зирваку провариться 40-50 минут под закрытой крышкой. Далее промытый рис выкладывают на подготовленную "подушку" зирвака, выравнивают, снова доливают горячей водой на мизинец и дают потомиться еще 40-50 минут, пока вода полностью не выпарится.При этом не добавляется никаких добавок — это делает андижанский плов особенным по вкусу. В Ферганской долине между тем используют рис "девзира" коричнево-розоватого цвета и не кладут никаких сладких приправ. Правда, без чая или овощного салата такой плов желудку просто так не усвоить — он получается довольно жирным.По его мнению, именно таким пловом питались воины Амира Темура (Тамерлана, основателя империи Тимуридов со столицей в Самарканде), что позволило им быть в форме и завоевать всю Среднюю Азию.

https://uz.sputniknews.ru/20151120/1102098.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

амир темур, еда, плов