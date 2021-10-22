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Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" - глава МИД
Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" - глава МИД
Ташкент удивляет продолжающееся обсуждение вероятности размещения американских военных в Узбекистане, заявил журналистам Министр иностранных дел страны. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T17:43+0500
2021-10-22T17:43+0500
2021-10-22T17:43+0500
политика
абдулазиз камилов
узбекистан
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МОСКВА, 22 окт – Sputnik. Ташкент готов сотрудничать с США исключительно в рамках международной практики, речь о размещении военного контингента в стране не стоит и не обсуждается, заявил на встрече с российскими журналистами Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе США сообщило, что Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность размещения на территории этой страны американских контртеррористических сил. Однако, пресс-секретарь Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящемся визите представителей Пентагона.Он подчеркнул, что вопрос размещения в республике американских военных для борьбы с терроризмом "не стоит, не обсуждается и не поднимается"."Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия по борьбе с этим злом", - подчеркнул глава узбекского МИД.
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абдулазиз камилов, узбекистан, сша, пентагон
Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" - глава МИД
Ташкент удивляет продолжающееся обсуждение вероятности размещения американских военных в Узбекистане, заявил журналистам Министр иностранных дел страны.
МОСКВА, 22 окт – Sputnik. Ташкент готов сотрудничать с США исключительно в рамках международной практики, речь о размещении военного контингента в стране не стоит и не обсуждается, заявил на встрече с российскими журналистами Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Напомним, ранее издание Politico
со ссылкой на источники в конгрессе США сообщило, что Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность размещения на территории этой страны американских контртеррористических сил. Однако, пресс-секретарь Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил РИА Новости
, что у него нет информации о готовящемся визите представителей Пентагона.
"Нас удивляет продолжение будирования этого вопроса несмотря на серьезное официальное заявление с нашей стороны, заявление правительства. Здесь непонятно, какая цель преследуется, при этом, хотя можно было принять к сведению и больше эту тему не раскручивать", - сказал Камилов.
Он подчеркнул, что вопрос размещения в республике американских военных для борьбы с терроризмом "не стоит, не обсуждается и не поднимается".
"Что касается взаимодействия с какой-либо стороной, независимо - это будет Америка, или другая сторона, - естественно, мы в рамках международной практики, на основе международного права, на основе международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, мы готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма, борьбу совместную против терроризма", - указал он.
"Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия по борьбе с этим злом", - подчеркнул глава узбекского МИД.