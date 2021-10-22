https://uz.sputniknews.ru/20211022/vopros-razmescheniya-vs-ssha-v-uzbekistane-ne-rassmatrivaetsya---glava-mid-21032277.html

Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" - глава МИД

Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" - глава МИД

Ташкент удивляет продолжающееся обсуждение вероятности размещения американских военных в Узбекистане, заявил журналистам Министр иностранных дел страны. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T17:43+0500

2021-10-22T17:43+0500

2021-10-22T17:43+0500

политика

абдулазиз камилов

узбекистан

сша

пентагон

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МОСКВА, 22 окт – Sputnik. Ташкент готов сотрудничать с США исключительно в рамках международной практики, речь о размещении военного контингента в стране не стоит и не обсуждается, заявил на встрече с российскими журналистами Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе США сообщило, что Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность размещения на территории этой страны американских контртеррористических сил. Однако, пресс-секретарь Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров заявил РИА Новости, что у него нет информации о готовящемся визите представителей Пентагона.Он подчеркнул, что вопрос размещения в республике американских военных для борьбы с терроризмом "не стоит, не обсуждается и не поднимается"."Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия по борьбе с этим злом", - подчеркнул глава узбекского МИД.

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абдулазиз камилов, узбекистан, сша, пентагон