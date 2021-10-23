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https://uz.sputniknews.ru/20211023/v-tashkente-otkrylsya-obnovlennyy-park-drujby-21041672.html
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В бывшем парке имени Бабура построены детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T18:29+0500
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ташкент
реконструкция
парк имени бабура
фото
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте вновь открылся Парк "Дустлик" ("Дружба"). В обновленном парке побывали корреспонденты SputnikУзбекистан.Долгое время бывший парк имени Бабура находился в плачевном состоянии, деревья погибали без полива. Недавно объект был реконструирован и на днях вновь открылся для посетителей.Парк стал местом отдыха не только для жителей соседних домов, сюда приезжают семьи со всего Ташкента. Теперь здесь есть несколько детских площадок, прогулочные аллеи, беговые и велодорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, и даже миниавтодром.Муниципальные службы привели в порядок зеленые насаждения. Посетители парка могут отдохнуть на удобных скамейках и на берегу искусственного водоема.Реконструкция парка проводилась в соответствии с пожеланиями горожан, высказанными на встрече заместителя хокима Ташкента — начальника управления по поддержке махалли и семьи Фурката Махмудходжаева и главы Яккасарайского района Анвара Сайфутдинова еще в мае.
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ташкент, реконструкция, парк имени бабура, фото

В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы

18:29 23.10.2021 (обновлено: 18:58 23.10.2021)
В бывшем парке имени Бабура построены детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте вновь открылся Парк "Дустлик" ("Дружба"). В обновленном парке побывали корреспонденты SputnikУзбекистан.
Долгое время бывший парк имени Бабура находился в плачевном состоянии, деревья погибали без полива. Недавно объект был реконструирован и на днях вновь открылся для посетителей.
Парк стал местом отдыха не только для жителей соседних домов, сюда приезжают семьи со всего Ташкента. Теперь здесь есть несколько детских площадок, прогулочные аллеи, беговые и велодорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, и даже миниавтодром.
Муниципальные службы привели в порядок зеленые насаждения. Посетители парка могут отдохнуть на удобных скамейках и на берегу искусственного водоема.
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
© SputnikВ Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik
В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы
Реконструкция парка проводилась в соответствии с пожеланиями горожан, высказанными на встрече заместителя хокима Ташкента — начальника управления по поддержке махалли и семьи Фурката Махмудходжаева и главы Яккасарайского района Анвара Сайфутдинова еще в мае.
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