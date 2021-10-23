https://uz.sputniknews.ru/20211023/v-tashkente-otkrylsya-obnovlennyy-park-drujby-21041672.html

В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы

В Ташкенте открылся обновленный парк Дружбы

В бывшем парке имени Бабура построены детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T18:29+0500

2021-10-23T18:29+0500

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ташкент

реконструкция

парк имени бабура

фото

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Ташкенте вновь открылся Парк "Дустлик" ("Дружба"). В обновленном парке побывали корреспонденты SputnikУзбекистан.Долгое время бывший парк имени Бабура находился в плачевном состоянии, деревья погибали без полива. Недавно объект был реконструирован и на днях вновь открылся для посетителей.Парк стал местом отдыха не только для жителей соседних домов, сюда приезжают семьи со всего Ташкента. Теперь здесь есть несколько детских площадок, прогулочные аллеи, беговые и велодорожки, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, и даже миниавтодром.Муниципальные службы привели в порядок зеленые насаждения. Посетители парка могут отдохнуть на удобных скамейках и на берегу искусственного водоема.Реконструкция парка проводилась в соответствии с пожеланиями горожан, высказанными на встрече заместителя хокима Ташкента — начальника управления по поддержке махалли и семьи Фурката Махмудходжаева и главы Яккасарайского района Анвара Сайфутдинова еще в мае.

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ташкент, реконструкция, парк имени бабура, фото